Milchproduzenten erhalten Kostenrechner zur Analyse der Produktionskosten

Die Genossenschaft VMMO hat mit der Agridea ein IT-Programm entwickelt, das die Selbstkosten der Betriebe abbildet. «Unser Ziel ist es, den Milchproduzenten ein Tool in die Hand zu geben, mit welchem sie detailliert ihre Kosten belegen können», sagt VMMO-Geschäftsführer Markus Berner im Interview.Die Produktionskosten für die Milchviehbetriebe. sind in den letzten zwei Jahren stärker gestiegen als der Milchpreis. Das belegt jetzt der VMMO-Kostenrechner.

(Bild: Aline Küenzi) Die Produktionskosten auf den Milchviehbetrieben sind in den letzten zwei Jahren stark gestiegen. Doch bei der Frage, wie viel teurer Benzin, Strom oder Futter geworden sind, hatte man keine Antwort, weil es keine konkreten Zahlen gab. Die Genossenschaft Vereinigte Milchbauern Mitte-Ost (VMMO) hat in den vergangenen zwei Jahren zusammen mit Agridea einen Kostenrechner entwickelt. An einem Mitgliedertreffen in Gonten…

:

