Mikron-CFO Javier Perez Freije verlässt Gruppe Ende April 2024

Der Verwaltungsrat und die Gruppenleitung bedauerten Freijes Entscheid. Die Suche nach einer geeigneten Nachfolge werde sofort gestartet.News

NAU_LIVE: Formel 1: Schlägerei bei Mexiko-GP – wegen Crash von Sergio Pérez?Beim Mexiko-Grand-Prix der Formel 1 fliegen unter Zuschauern die Fäuste. Geht der gewaltvollen Auseinandersetzung ein fehlgeschlagenes Manöver auf der Strecke zuvor?

POLIZEICH: Stadt St.Gallen SG: Die Weihnachtstanne kommt geflogen15 Meter hoch und zweieinhalb Tonnen schwer: Das ist die Weihnachtstanne 2023. Nächste Woche wird sie per Helikopter von Eggersriet auf den Klosterplatz in St.Gallen geflogen.

NAU_LIVE: FC Basel trennt sich von Trainer Heiko Vogel, Fabio Celestini kommtDer FC Basel steckt in der Krise, schwebt in Abstiegsgefahr. Nach der Pleite in Lausanne muss Trainer Heiko Vogel seinen Posten räumen.

TAGESANZEIGER: Flughafen Zürich: Referendum gegen Pistenverlängerungen kommt zustandeDie Gegnerschaft der Pistenverlängerungen am Flughafen Zürich hat genügend Unterschriften für ein Volksreferendum gesammelt.

PRESSEPORTAL_CH: Elektrische Pick-Up Ikone Ford F-150 Lightning kommt in die SchweizWallisellen (ots) - In den staubigen Weiten des amerikanischen Hinterlands, dort, wo Pickups zur Legende wurden und der Ruf nach Freiheit und Abenteuerlust in der Luft liegt,...

AARGAUERZEITUNG: Velofahrer kommt bei Kollision mit Auto ums Leben – weil dessen Lenker auf Tiktok herumspielte?Vor rund einem Jahr ereignete sich in Oberhof ein tragischer Unfall: Ein Auto erfasste einen 55-jährigen Velofahrer, er starb noch vor Ort. Nun muss sich der Lenker des Autos vor dem Bezirksgericht Laufenburg verantworten. Dabei kommt raus: Er soll während der Fahrt über mehrere Minuten auf seinem Smartphone herumgedrückt haben.

