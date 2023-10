Mikaela Shiffrin gewinnt zum dritten Mal den 'Skieur d'Or'

Mikaela Shiffrin gewann den von der internationalen Skijournalisten-Vereinigung vergebenen «Skieur d'Or» zum dritten Mal. Bereits 2017 und 2019 erhielt sie die Auszeichnung. Die 28-jährige Amerikanerin wusste mit dem Gewinn des Gesamtweltcups und dem WM-Titel im Riesenslalom zu überzeugen.

Zudem übertrumpfte sie die Rekordmarke an Anzahl Weltcupsiegen von Ingemar Stenmark (86) und steht derzeit bei 88 gewonnenen Rennen. Odermatts Rekord und WM-Titel reichen nichtSie setzte sich bei der Wahl etwas überraschend gegen Marco Odermatt durch, der in der vergangenen Saison nicht nur den Gesamtweltcup mit der Rekordpunktzahl von 2042 für sich entschied, sondern auch zwei WM-Titel vorzuweisen hatte.

Odermatt hatte den «Skieur d'Or» im Vorjahr als erster Schweizer seit Carlo Janka 2010 gewonnen. Rekordsieger mit vier Auszeichnungen sind der Schweizer Pirmin Zurbriggen und der Österreicher Marcel Hirscher. headtopics.com

Schliessen 01:45 Video Archiv: Shiffrin übertrifft Stenmarks Rekordmarke Aus Sport-Clip vom 11.03.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 45 Sekunden. 04:03 Video Archiv: Odermatts traumhafte Saison 2022/23 Aus Sport-Clip vom 18.03.2023. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 3 Sekunden. Ski alpin

Weiterlesen:

srfsport »

Mikaela Shiffrin gewinnt den 'Skieur d'Or' zum dritten MalDie amerikanische Skifahrerin Mikaela Shiffrin hat zum dritten Mal den 'Skieur d'Or' gewonnen. Sie setzte sich bei der Wahl gegen Marco Odermatt durch, der im Vorjahr die Auszeichnung erhielt. Shiffrin überzeugte mit dem Gewinn des Gesamtweltcups und dem WM-Titel im Riesenslalom. Weiterlesen ⮕

Gut-Behrami und Shiffrin kämpfen um den Sieg beim Riesenslalom in SöldenBeim letzten Riesenslalom in Sölden vor zwei Jahren musste Lara Gut-Behrami sich mit Platz 2 zufriedengeben. Nun ist ihr Ehrgeiz geweckt und sie will um den Sieg kämpfen. Auch Wendy Holdener hat gute Chancen auf eine Top-Platzierung. Die Italienerinnen Brignone und Bassino sind ebenfalls starke Konkurrentinnen. Erfahren Sie mehr über die Schwierigkeiten der Schweizerinnen im Riesenslalom im Video oben. Weiterlesen ⮕

Bombendrohungen in Frankreich: Zum vierten Mal Alarm am Euroairport Basel-MülhausenDer Flughafen in Basel muss auch diesen Donnerstag aus Sicherheitsgründen evakuiert werden. Der Flugbetrieb wurde vorübergehend eingestellt. Weiterlesen ⮕

Zum vierten Mal: EuroAirport muss evakuiert werdenZum vierten Mal innerhalb von sieben Tagen muss das Terminal des EuroAirport in Mulhouse (F) und Basel wegen einer Bombendrohung evakuiert werden. Weiterlesen ⮕

- Zum vierten Mal wird der Euroairport in Basel evakuiertArchiv: Euroairport vorübergehend erneut evakuiert Weiterlesen ⮕

- Zum vierten Mal wird der Euroairport in Basel evakuiertArchiv: Euroairport vorübergehend erneut evakuiert Weiterlesen ⮕