Migros schafft automatisch gedruckte Kassenzettel ab

In den Migros-Filialen bekommen die Kund*innen bald nur noch auf Wunsch einen gedruckten Kassenbon.Was im Coop schon seit zwei Jahren gilt, führt nun auch die Migros ein: Quittungen werden nur noch auf expliziten Wunsch der Kund*innen gedruckt. Bis Ende November soll die Umrüstung landesweit erfolgen.Migros schafft die automatisch gedruckten Kassenzettel ab.Mit der Umstellung können laut Migros jährlich 100 Tonnen Papier eingespart werden.

In vielen Fällen landen die Quittungen direkt im Mülleimer oder stapeln sich beim Self-Checkout. Dem soll nun entgegengewirkt werden, wie die Migros auf Anfrage von blue News bestätigt. Bereits heute können Kunden in einigen Filialen auf den Kassenzettel verzichten. Bis Ende November soll die Umrüstung landesweit erfolgen.«Mit dem Kassenbon auf Wunsch können jährlich über 100 Tonnen Papier eingespart werden», sagt ein Sprecher der Migros.

Garantiescheine oder Cumulus-Coupons werden ebenfalls weiterhin in gedruckter Version erhältlich sein. Konkurrent Coop verzichtet bereits seit knapp zwei Jahren auf die automatisch gedruckten Quittungen. Die verspätete Einführung bei der Migros hat technische Gründe: «Die Umstellung war für uns IT-technisch vorher nicht möglich», so der Sprecher.Seit Anfang Jahr hat die Migros zudem auf umweltfreundlicheres, grau-blaues Papier an ihren Kassen umgestellt. headtopics.com

