Migros integriert den Innovationsbereich in das Unternehmen

Migros will den Bereich Innovation vollständig in die eigenen Reihen integrieren. Der Auftrag an eine externe Firma, Neuerungen zu entwickeln, wird gekündigt.Sparrow Ventures wurde 2018 gegründet, um mit definiertem Budget Innovationen zu entwickeln und zu fördern, wie der MGB am Donnerstag mitteilte.

Innovationen sollen in der Migros entwickelt werden Die gesetzten Ziele seien leider nicht im gewünschten Mass erreichen worden, so die Mitteilung. Und auch die in Zukunft erwarteten Erträge würden weitere Investitionen insbesondere im «Venture Building» nicht rechtfertigen.

Deshalb will die Migros künftig Innovationen im Kerngeschäft wieder innerhalb der regulären Unternehmensbereiche entwickeln. Die «Venture Building»-Aktivitäten von Sparrow Ventures würden künftig nicht mehr finanziert. headtopics.com

Verbunden ist damit auch ein Stellenabbau. Ein Konsultationsverfahren mit den betroffenen Mitarbeitern werde eröffnet. Wie viele Stellen genau betroffen sind, konnte die Migros-Medienstelle auf Anfrage von AWP nicht sagen.

Die Start-up-Beteiligungen von Sparrow Ventures sollen innerhalb des MGB in den Bereich Corporate Finance überführt werden.

