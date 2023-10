Migros, Fazil Say'ın konserlerini anti-İsrail tweeti nedeniyle iptal etti

Wegen eines anti-israelischen Tweets hat die Migros vier Auftritte des weltbekannten türkischen Klassik-Künstlers Fazil Say in der Schweiz abgesagt. Ist diese Reaktion angemessen?Das Klavierspiel des weltbekannten türkischen Pianisten Fazil Say ist intensiv und immer für eine Überraschung gut. Ähnlich verhält es sich zuletzt mit Says Äusserungen auf Twitter zur aktuellen Lage im Nahen Osten.

Der Komponist und Pianist teilte einen Tweet des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan auf X (ehemals Twitter). Darin beschuldigte Erdogan Israel, ein Spital in Gaza bombardiert zu haben. Zudem postete Say die Forderung, den israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu wegen «Kriegsverbrechen, Völkermord und Massakern» strafrechtlich zu verfolgen.

Butler unterzeichnete kürzlich einen offenen Brief, in dem Kulturschaffende und Intellektuelle «Gerechtigkeit für die Palästinenser in Gaza» fordern. Ausserdem machte sie mit einem Essay in der London Review of Books auf sich aufmerksam. Darin verurteilt sie zwar den Angriff der Terrororganisation Hamas, kommt dann aber schnell auf eine alte linke Kritik an Isarels Palästinenserpolitik zu sprechen.

Am 26. Oktober sollte sie beim Symposium «Gender and the Politics of Fear» in der Dampfzentrale Bern einen Vortrag halten. Die Veranstaltung wurde nun von der Universität Bern abgesagt. In einer schriftlichen Erklärung heisst es dazu: «Der Anlass wurde aufgrund unvorhergesehener Umstände und aus persönlichen Gründen abgesagt. Ob diese Gründe mit dem Krieg im Nahen Osten in Verbindung stehen, entzieht sich unserer Kenntnis.»

Es war nicht das erste Mal, dass der in einem säkularen Umfeld in Ankara aufgewachsene Starpianist mit kritischen Äusserungen auf sich aufmerksam machte. In der Vergangenheit kritisierte er wiederholt die türkische AKP-Regierung und den Islam. Sein Verhältnis zum türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, dessen Tweet zur Bombardierung in Gaza er geteilt hatte, gilt als kompliziert.Says künstlerische Identität ist vielseitig geprägt.