Migros: Einkaufszentren filmen Kunden, um gezielt Werbung auszuspielen

Einkaufszentrum Säntispark in Abtwil SG: Digitale Werbetafeln scannen Passanten und spielen auf sie abgestimmte Werbung aus.In den Shoppingmalls der Migros Ostschweiz sind die Werbeflächen in den Gängen seit Mitte dieses Jahres mit Sensoren ausgestattet, die Geschlecht und Alter der Passanten analysieren. Männer sollen so andere Werbung als Frauen erhalten, Alte andere als Junge.

Konkrete Beispiele darf Displayactive auf Wunsch der Werbekunden nicht verraten. Denkbar ist, dass Frauenmode beworben wird, wenn sich eine Frau vor dem Bildschirm aufhält – und Herrenmode bei Männern. Oder dass die Farben eines Werbespots je nach Geschlecht und Alter angepasst werden.

Was Nahvi auch sagt: In drei bis f¨ünf Jahren würden durch künstliche Intelligenz gestützte Werbebildschirme Standard sein. Mit Werbung im Aussenbereich können Massen an Menschen erreicht werden. Darin unterscheidet sie sich von personalisierten Anzeigen im Internet. Je spezifischer sie die Passanten durch das Echtzeit-Scanning ansprechen kann, desto interessanter wird sie für die Werbekunden.Nein, dann komme ich ja nie aus meiner Blase heraus.Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können. headtopics.com

Gefragt ist die Sensorentechnologie von Advertima auch im Ausland. In Dubai läuft sie in Shoppingmalls und Metrostationen, in Grossbritannien wird sie bei einem der vier grössten Detailhändler installiert. Den Namen darf Nahvi nicht verraten.

Digitale Aussenwerbung konnte schon bisher gezielt ausgespielt werden. Für verschiedene Orte analysieren Schweizer Werbevermarkter wie APG/SGA, welche Art von Passanten zu welcher Zeit vorbeikommt. «Wir haben dazu Erhebungen», sagt Beat Holenstein von APG/SGA. Dies beruht jedoch auf Wahrscheinlichkeiten; ein Echtzeit-Scanning gibt es bei APG nicht.Displayactive sieht in der neuen Technologie die Möglichkeit, ein allgemeineszu vermeiden. headtopics.com

Migros macht Schluss mit gedruckten KassenzetteliDie Detailhändlerin Migros druckt die Kassenzettel neu nur noch auf Wunsch der Kundschaft. Bei Konkurrentin Coop ist das schon länger der Fall. Warum die Umstellung bei der Migros so lange dauerte. Weiterlesen ⮕

MIgros: Umbau fordert erste OpferDer Detailhändler zieht einem Innovationsprojekt den Stecker. Und auf Führungsebene lassen gleich drei Abgänge aufhorchen. Was die Entwicklung mit dem neuen Migros-Chef Mario Irminger zu tun hat. Weiterlesen ⮕

Migros ist nicht bei Finanzierung von Start-up dabeiMigros wird sich bei Finanzierung der Innovationssparte Sprarrow Ventures nicht beteiligen. Weiterlesen ⮕

Migros, Fazil Say'ın konserlerini anti-İsrail tweeti nedeniyle iptal ettiMigros, dünyaca ünlü Türk klasik sanatçısı Fazil Say'ın İsviçre'deki dört konserini anti-İsrail tweeti nedeniyle iptal etti. Bu tepki uygun mu? Weiterlesen ⮕

«Cheschtene» locken Kunden zu DirektvermarkternVon der etwas besonderen Herbst-Chilbi in Greppen LU profitieren auch bäuerliche Anbieter an den zahlreichen Verkaufsständen. Weiterlesen ⮕

Noch nicht angekommen und schon wieder weg: Aus dem Zürcher Victoria’s Secret wird nichtsDas Ex-Manor-Haus an der Zürcher Bahnhofstrasse eröffnet wieder mit neuen Läden. Doch nun muss die Besitzerin, die Versicherungsgruppe Swiss Life, einen Dämpfer hinnehmen: Eine Mieterin zieht sich zurück, bevor Kunden ihren Laden betraten. Weiterlesen ⮕