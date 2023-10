Migration: Deutsche Behörden weisen Migranten in der Schweiz ab

Deutschland sieht sich mit steigenden Migrationszahlen konfrontiert. In diesem Jahr wurden bereits mehr als 92’000 Menschen registriert, die unerlaubt über die Grenze nach Deutschland fliehen wollten. Die Bundesregierung steht unter Druck, wirksame Gegenmassnahmen zu ergreifen. Bundesministerin Nancy Faeser hat etwa angeordnet, dass die stationären Personenkontrollen an den Grenzen zur Schweiz, Tschechien und Polen wieder aufgenommen werden. Seit dem 16. Oktober 2023 ist dies der Fall.

Wenn deutsche Beamte die Migrantinnen und Migranten hierzulande aufgreifen, dürfen sie ihnen die Einreise nach Deutschland verweigern. Wenn sie sie hingegen an der Grenze aufgreift, müssen sie eine Einreise gewähren. Was passiert nach der Kontrolle? Nach einer umfangreichen Kontrolle in einem Büro, der sogenannten «Bearbeitungsstrasse», werden die angehaltenen Personen wieder auf den Bahnhof entlassen. Was die Schweizer Behörden dann tun, ist unklar.

