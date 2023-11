Migranten-Rückweisungen im Ausland: Sollte die Schweiz nachziehen?

Ermöglicht wird diese Praxis durch einen Vertrag zwischen der Schweiz und Deutschland: Das Abkommen erlaubt es den deutschen Behörden, in gewissen Zonen auf Schweizer Boden Kontrollen durchzuführen. In Basel führen deutsche Polizeikräfte vermehrt Kontrollen auf Schweizer Boden durch, um illegale Grenzübertritte zu verhindern – die Praxis habe eine abschreckende Wirkung. (Symbolbild)

Ermöglicht wird die Praxis durch einen Vertrag zwischen der Schweizer Eidgenossenschaft und der Bundesrepublik Deutschland. (Symbolbild) Für die Stadtbasler LDP-Nationalrätin Patricia von Falkenstein steht fest: Im Bereich der illegalen Migration sei diese Absprache mit dem umliegenden Ausland zwingend und dringend nötig.

Der Stadtbasler SVP-Grosssrat Joël Thüring wünscht sich diese Praxis auch vonseiten der Schweiz – dafür müsste Elisabeth Baume-Schneider jedoch eigenständige Grenzkontrollen anordnen. In Basel führen deutsche Polizeikräfte vermehrt Kontrollen auf Schweizer Boden durch, um illegale Grenzübertritte zu verhindern – die Praxis habe eine abschreckende Wirkung. (Symbolbild) – keystoneFür LDP-Nationalrätin Patricia von Falkenstein handeln Elisabeth Baume-Schneider und das Staatssekretariat für Migration (SEM) im Rahmen von EU-Regeln adäquat.

Die Juristin ist überzeugt: Eine Absprache bezüglich der illegalen Einreise zwischen der Schweiz und dem umliegenden Ausland sei «zwingend und auch dringend» nötig. Auch deshalb arbeite-Grossrat Joël Thüring an. Die Praxis vonseiten Deutschlands sei nachvollziehbar, da ganz Europa derzeit im Asylchaos versinke.

