Mietpreise in Graubünden steigen nur um 0,3 Prozent

Die erste Nachricht, die das aktuelle Immo-Monitoring des Beratungsunternehmens Wüest Partner mit sich bringt, ist eine gute: Die Mieten in Graubünden sind im zweiten Quartal des laufenden Jahres im Vergleich mit dem Vorjahr gerade einmal um 0,3 Prozent gestiegen. Allerdings ist die Zahl mit Vorsicht zu geniessen.

Berücksichtigt sind darin all jene Wohnungen, die auf dem Markt waren – unabhängig von Grösse, Qualität und Lage.

Apple nähert sich Samsung als Marktführer anDank des Anstiegs von Apple nähert sich das Unternehmen dem Marktführer an. Die Marktanteile der beiden größten Anbieter liegen nun bei 19,7 und 17,7 Prozent. Samsungs Geräteabsatz fiel um 8,4 Prozent, während Apple 2,5 Prozent mehr iPhones verkaufte. Auf Jahressicht liegt Samsung jedoch traditionell vorn. Der chinesische Anbieter Transsion verzeichnete einen Anstieg von 35 Prozent und rückte mit 26 Millionen verkauften Geräten und einem Marktanteil von 8,6 Prozent näher an Oppo heran. Weiterlesen ⮕

Mietpreise für Neubauwohnungen steigen in der SchweizDie Mieten bei neu abgeschlossenen Mietverträgen für Neubauwohnungen sind in der Schweiz von Juli bis September im Vergleich zum zweiten Quartal um 0,9 Prozent gestiegen. Bei Altbauwohnungen hingegen sanken die Mieten um 0,1 Prozent. Die Mieten werden voraussichtlich weiter steigen, da die Nachfrage hoch und die Neubautätigkeit gering ist. Im Büromarkt stiegen die Mieten im dritten Quartal um 3,6 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Es gibt regionale Unterschiede, mit den deutlichsten Anstiegen in Basel (+4,4%) und Zürich (+4,1%) und deutlichen Abschlägen in der Süd- und Ostschweiz (-8,9% bzw. -6,9%). Weiterlesen ⮕

Graubünden spricht drei Millionen für Zusammenarbeit mit ItalienDie Bündner Regierung hat 3,2 Millionen Franken für das Kooperationsprogramm «Interreg VI A» gesprochen. Dieses fördert die Zusammenarbeit mit Italien. Weiterlesen ⮕

Interview nach Precht-Skandal: «55 Prozent der ultra­orthodoxen Männer sind arbeits­tätigReligionshistoriker Alfred Bodenheimer schildert die Realität ultraorthodoxer Juden, auch in der Schweiz, und räumt mit Stereotypen auf, wie sie Richard David Precht bediente. Weiterlesen ⮕

Türkische Notenbank erhöht Leitzins auf 35 ProzentIm Kampf gegen die galoppierende Inflation schraubt die türkische Zentralbank den Leitzins weiter kräftig in die Höhe. Weiterlesen ⮕