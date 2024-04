Mieter in der Schweiz wehren sich nicht gegen Mietzinserhöhungen

Viele Mieter innen und Mieter in der Schweiz haben Anfang April eine Mietzinserhöhung erhalten. Laut einer neuen Studie von Immoscout24 wehren sich 85 Prozent der Mietenden nicht dagegen – obwohl es auch ungerechtfertigte Mietanpassungen gibt. So kannst du dich wehren . Ein Drittel der Schweiz er bezahlt nun mehr Miete Die Mieten sind in der Schweiz stark gestiegen, der Hauptgrund dafür sind die Erhöhungen des Referenzzinssatz es im Juni und Dezember .

«Viele wollen keine Kündigung riskieren, obwohl das sowieso verboten ist» Herr Sommaruga, 85 Prozent der Mieterinnen und Mieter in der Schweiz nehmen Mieterhöhungen einfach hin. Bezahlen viele zu viel? In der Schweiz liegt die Kontrolle missbräuchlicher Mieten auf den Schultern der Mieterinnen und Mieter. Einige kennen aber ihre Rechte nicht, andere wollen keine Probleme mit der Vermieterschaft.

