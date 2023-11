Microsofts Entwicklerkonferenz: Copilot und Künstliche Intelligenz im Fokus

Microsofts Entwicklerkonferenz steht ganz im Zeichen von KI. Copilot soll noch weiter ins Portfolio integriert werden, Bing Chat heisst neu auch Copilot und mit Copilot Studio wurde ein Low-Code-Tool für die Erstellung eigener Copilot-Funktionen angekündigt. Microsoft hat die diesjährige Ausgabe der Hauskonferenz Ignite einmal mehr zum Anlass genommen, um auf die Neuerungen der kommenden Monate aufmerksam zu machen.

Wie kaum anders zu erwarten, nimmt das Thema Künstliche Intelligenz heuer einen besonders grossen Stellenwert ein und war auch das zentrale Thema in CEO Satya Nadellas Keynote. Microsofts KI-Assistent Copilot dominiert bereits seit Monaten die Ankündigungen des Softwarekonzerns, doch laut Nadella war dies erst der Anfang und er spricht vom kommenden Copilot-Zeitalter. Die Ankündigungen betreffend Copilot waren denn auch vielfältiger Natur. So plantden Bau eigener KI-Prozessoren ("Swiss IT Magazine" berichtete) und hat auch eine Copilot-Entwicklungsplattform namens Copilot Studio angekündigt

:

HANFMAGAZİN: Entkriminalisierung von Cannabis: Gesetzentwurf des CanG biegt in die Zielgerade einNach einer sachlichen Anhörung im Gesundheitsausschuss biegt der Gesetzentwurf des CanG in die Zielgerade ein. Am 16.11.2023 soll die finale Debatte und die entscheidende Abstimmung über die Entkriminalisierung von Cannabis stattfinden, wenn es nicht abermals zu Verzögerungen im Ablauf kommt. An diesem Tag ist die gesamte Cannabis Community dazu aufgerufen, sich auf den Weg nach Berlin zum Reichstag zu machen, um noch einmal ein Zeichen zu setzen und bestenfalls diesen geschichtsträchtigen Moment überfälliger Gerechtigkeit zu feiern.

Herkunft: hanfmagazin | Weiterlesen »

SCHWEİZERBAUER: Die BIG-M kämpft für fair bezahlte MilchMilch: BIG-M befürchtet Richtpreissenkung In ihrem Newsletter nimmt die Bäuerliche Interessengemeinschaft für einen fairen Milchmarkt Stellung zu den kommenden Milchpreisverhandlungen vom 17. November 2023. Sie befürchtet eine Milchpreissenkung.

Herkunft: SchweizerBauer | Weiterlesen »

POLİZEİCH: 39-jähriger Mann wegen Sextortion verhaftetDie Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich haben einen 39-jährigen Mann verhaftet, der im Zusammenhang mit einem Fall von Sextortion steht. Der Mann soll Minderjährige zur Herstellung von sexuellem Bildmaterial genötigt haben.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen »

SRFNEWS: Worldcoin: Kryptowährung als universelles GrundeinkommenDer Worldcoin ist ein ambitioniertes Projekt, das eine sichere Online-Identität, Kryptowährung und ein universelles Grundeinkommen vereinen möchte. Sam Altman, Gründer von OpenAI, steht hinter dem Projekt und möchte mit dem Worldcoin einen Ausgleich schaffen für die Auswirkungen der künstlichen Intelligenz auf die Arbeitswelt.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen »

FUW_NEWS: Elon Musk prophezeit, dass künstliche Intelligenz Jobs überflüssig machen wirdElon Musk hat in einem Gespräch mit dem britischen Premierminister Rishi Sunak vorhergesagt, dass aufgrund der Fortschritte in der künstlichen Intelligenz ein Punkt kommen wird, an dem kein Job mehr benötigt wird. Musk betonte jedoch, dass dies erst in der Zukunft der Fall sein wird und dass die Furcht vor einer Job-Apokalypse durch KI unbegründet ist.

Herkunft: FuW_News | Weiterlesen »