Microsoft startet kostenlosen Kurs zu generativer KI

. So verfügt die Vorabversion im Canary Channel über eine erweiterte Split-Screen-Funktion, mit der sich Tabs per Drag & Drop nebeneinander darstellen lassen.

Die Split-Screen-Funktion lässt sich allerdings nicht ohne Weiteres in Betrieb nehmen. So muss vorerst ein Shortcut erstellt werden und in dessen Eigenschaften im Ziel-Feld der String enable-features=msEdgeSplitWindowDragAndDrop eingegeben werden.Das neue Feature ist allerdings noch nicht ganz fehlerfrei und soll lediglich dann einwandfrei funktionieren, wenn der Tab auf die rechte Seite des Browserfensters geschoben wird. (rd)23.

Um das Wissen der Community in Sachen generativer KI voranzutreiben – und wohl auch, um die eigenen KI-Produkte dabei gut zu positionieren – lanciert Microsoft einen kostenlosen Lehrgang zu generativer KI via Linkedin.Media Markt startet mit Blitz-Installations-Service im Kanton Zürich headtopics.com

Wer im Kanton Zürich wohnt und bei Media Markt einen neuen TV oder ein grosses Haushaltsgerät kauft, hat neu die Möglichkeit, sich dieses noch am selben Tag liefern und installieren zu lassen – für 300 Franken.Die digitale Transformation schreitet voran und mit ihr die Künstliche Intelligenz.

Elon Musk plant Konkurrenz für YouTube und LinkedInElon Musk und X-Chefin Linda Yaccarino haben bei einem Treffen mit den Mitarbeitern angekündigt, dass ihre Online-Plattform X auch YouTube und LinkedIn Konkurrenz machen wird. Zudem planen sie ein eigenes Angebot namens XWire, um PR Newswire Konkurrenz zu machen. Musk möchte X als 'App für alles' aufbauen, einschließlich Geldgeschäften. Weiterlesen ⮕

Bitcoin-Kurs steigt auf über 34.000 $ - ETF-Zulassung erwartetDer Bitcoin-Kurs hat sich verdoppelt und einige Kryptowährungen werden als Alternative zum Aktienmarkt betrachtet. Die Anleger warten gespannt auf die Zulassung von Bitcoin-ETFs durch die US-Börsenaufsicht SEC. Weiterlesen ⮕

Microsoft bietet Ersatzteile für Surface-Geräte über iFixit anMicrosoft erweitert sein Angebot an Ersatzteilen für Surface-Geräte und ermöglicht es Kunden, über iFixit reparierbare Komponenten zu beziehen. Das Angebot gilt für Geräte, deren Garantie abgelaufen ist, und umfasst auch Reparaturanleitungen und Videos. Aktuell sind Ersatzteile für verschiedene Surface-Modelle verfügbar. Das Angebot ist vorerst auf die USA, Kanada und Frankreich beschränkt. Weiterlesen ⮕

Microsoft stellt Add-in für Excel zur Vorhersage geschäftlicher Entwicklung vorMicrosoft hat ein Add-in für Excel vorgestellt, das Vorhersagen für die geschäftliche Entwicklung treffen soll. Das Add-in basiert auf künstlicher Intelligenz und Machine Learning und kann mithilfe historischer Daten die künftige Entwicklung berechnen. Nutzer von Excel 2013 und 2016, der Web-Version, Excel 2015 für Mac sowie für Excel Mobile können das Add-in nutzen. Weiterlesen ⮕