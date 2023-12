Microsoft plant Veröffentlichung des Windows-11-Nachfolgers 'Hudson Valley'

Im kommenden Herbst wird Microsoft den Windows-11-Nachfolger veröffentlichen. Er trägt den Codenamen 'Hudson Valley' und soll eine Vielzahl von KI-Funktionen aufweisen. Nachdem Microsofts Windows-Abteilung nicht mehr von Panos Panay geführt wird, will man angeblich vom Plan abrücken, alle drei Jahre eine grosse Windows-Version zu veröffentlichen und das Betriebssystem in der Zwischenzeit mit sogenannten Moments-Updates zu aktualisieren.

Stattdessen ist geplant, wieder zu einem jährlichen Release-Rhythmus umzuschwenken. Mit dem neuen Veröffentlichungstakt will man nach dem ersten Release von 'Hudson Valley' beginnen. Eine RTM-Version (Release to Manufacturing) soll bereits im April vorliegen und die Fertigstellung wird für August in Aussicht gestellt. Erste PCs mit dem Windows-11-Nachfolger sollen dann gegen September/Oktober folgen. Zuvor soll im Sommer aber noch ein neuer Windows-Release mit Codenamen 'Germanium' folgen, der sich dann durch ein grosses Update auf 'Hudson Valley' aufdatieren lässt





