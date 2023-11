Michael von Graffenried und seine umstrittenen Fotos

Michael von Graffenried will den Alltag der Menschen ungeschönt darstellen. Der Blick in den Spiegel gefällt nicht allen.Der Berner Fotograf Michael von Graffenried ist bekannt für seinen gesellschaftskritischen Blick. Ob Bilder aus dem Algerienkrieg, eine Reportage über ein drogensüchtiges Paar oder über das älteste Nudistenzentrum der Schweiz, seine Bilder zeigen den Alltag der Menschen – ungeschönt. Damit erntet von Graffenried nicht nur Beifall, sondern auch Tadel

. Unlängst kam dieser aus New Bern, USA. Von Graffenried stellte dort einige Bilder auf öffentlichen Plakatwänden aus. Ein Teil der Bevölkerung der Kleinstadt fühlte sich durch diese Bildreportage des Künstlers im falschen Licht dargestellt.Dass die Fotos polarisieren, wird aus einem Beitrag des amerikanischen Fernsehkanals ABC 12 ersichtlich. Sogar eine Mitorganisatorin der Ausstellung äussert sich kritisch: «Die Bilder geben keinen vollen Einblick in unsere hervorragende Gemeinschaft», findet Talina Massey, Mitglied von Craven Arts Council and Gallery. «Personen, die uns von aussen sehen, denken, wir seien so. Aber das stimmt nicht», sagt sie gegenüber ABC 12.Ein Bild, welches prominent am Stadteingang hing, wurde sogar entfernt. Der Grund dafür ist unbekannt. Ein weiteres Bild, welches eine schwangere schwarze Frau mit einem roten Becher in der Hand zeigt, wurde kritisiert, weil solche Becher in den USA mit Alkoholkonsum verbunden werde

