Michael von der Heide: «Leben und leben lassen, ist mein Motto»

Mit seiner Musik begeistert Michael von der Heide (52) die Menschen. Der Musiker zeigt sich stets freundlich, nahbar und gut gelaunt. Auch über seine Homosexualität spricht von der Heide gerne offen und ehrlich. Sein Motto: «Leben und leben lassen!»

Michael von der Heide wohnt mit seinem langjährigen Partner Willi Spiess seit vielen Jahren in Rümlang (ZH), mitten auf dem Land. Dort fühlt sich der Musiker sehr wohl. «Zuerst hatten wir ein wenig Respekt vor dem Land. Mittlerweile ziehen immer mehr Schwule nach Rümlang», erzählt von der Heide.

Seit 29 Jahren sind Willi und Michael ein Paar, ihre Partnerschaft wollten die beiden aber nicht registrieren. «Das Wort registrieren gefällt uns überhaupt nicht», schildert der Sänger. Hochzeit? Fehlanzeige!Doch das ist nicht der einzige Grund, der das Paar von einer Hochzeit abhält. «Wir kennen viele Paare, die lange zusammen waren. Als sie dann geheiratet haben, hat sich das Paar geschieden», fügt er hinzu. Dennoch schliesse das Paar nicht komplett aus, den Bund der Ehe einzugehen. Man führe immer noch Diskussionen diesbezüglich, aber momentan stehe keine Hochzeit an. headtopics.com

Michael und die HomosexualitätAufgewachsen ist der heute 52-Jährige hoch über dem Walensee in Amden (SG). Er erinnert sich besonders an die Zeit, in der er eine Veränderung realisiert hat: «Ich habe nicht gerne Fussball gespielt. Ich war lieber mit den Mädchen zusammen.»

Der Unterschied zu den anderen Jungs in seinem Jahrgang sei gross gewesen. So merkte der Teenager, dass er auf Männer stehe. Dies auch unter anderem dank des Kultmagazines «Bravo». Dort entdeckte er die Anziehung zum männlichen Geschlecht. headtopics.com

