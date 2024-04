Meyer Burger schließt Kapitalerhöhung ab

Meyer Burger hat seine Kapitalerhöhung abgeschlossen. Es wurden 97,54 Prozent der angebotenen Aktien im Rahmen der Transaktion platziert. Bis zum Ende der Bezugsfrist am heutigen Dienstag wurden laut Angaben von Meyer Burger 19,65 Milliarden der 20,14 Milliarden angebotenen Aktien durch die Ausübung von Bezugsrechten gezeichnet. Die restlichen Aktien will der Solarmodulhersteller im Markt platzieren.

Die grösste Aktionärin, Sentis Capital PCC, Cell 3 (Sentis Capital), habe alle ihre Bezugsrechte ausgeübt und damit rund 2,09 Milliarden Aktien gezeichnet. Darüber hinaus habe Sentis Capital weitere Bezugsrechte erworben und ausgeübt und somit rund 1,19 Milliarden zusätzliche angebotene Aktien gezeichnet. Insgesamt hat Sentis damit rund 3,28 Milliarden Aktien gezeichnet im Wert von 32,76 Millionen Franken gezeichne

