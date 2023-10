Mesut Özil solidarisiert sich erneut mit Palästina

Der frühere Fussball-Weltmeister Mesut Özil hat sich erneut klar mit Palästina solidarisiert. Der 34-Jährige teilte am Freitag bei Instagram sowie auf der Plattform X, vormals Twitter, ein Video aus dem Fanblock vom Champions-League-Spiel zwischen Celtic Glasgow und Atlético Madrid (2:2) vom Mittwoch.

Özil hatte in der Vergangenheit schon mehrfach mit politischen Statements für Aufsehen gesorgt. Im Dezember 2019 hatte sich der damalige Profi des FC Arsenal in den sozialen Medien kritisch zur Unterdrückung der Uiguren in China geäussert. Zudem hatten seine Fotos und seine Nähe zum umstrittenen türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan vor allem in Deutschland für Kritik gesorgt.

Manuel Neuer wird einem Medienbericht zufolge nach mehr als zehn Monaten Verletzungspause sein Comeback beim FC Bayern München geben.

Offiziell unklar ist, gegen wen sich die Ermittlungen richten und wie der genaue Vorwurf lautet. «Bitte verstehen Sie, dass wir uns zu Details des Sachverhalts nicht weiter äussern werden», hiess es dazu vom DEB. Berichten des «Spiegel», des Bayerischen Rundfunks und der «Augsburger Allgemeinen» zufolge geht es um bereits in der Vergangenheit erhobene Vorwürfe im Zusammenhang mit der Vergabe von Übertragungs- und Werberechten.

«Meine Mannschaft wird gegen Brügge ein anderes Gesicht zeigen», versprach Croci-Torti nach der 1:2-Niederlage am Sonntag bei den Grasshoppers. Davon war in den ersten 45 Minuten nichts zu sehen. Der Auftritt von Lugano in der ersten Halbzeit passte zum regnerischen und kühlen Wetter. Die Tessiner zeigten nichts Erwärmendes, agierten in der Offensive mehr als harmlos. Einziger Torschütze für Lugano Shkelqim Vadi (74.).

