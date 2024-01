Messverfahren für Neuschnee- und Gesamtschneehöhe

Wir geben einen Überblick über die von MeteoSchweiz eingesetzten Messverfahren.Die manuelle Messung ist nach wie vor die Referenzmessung für die Neuschnee- und Gesamtschneehöhe. Der Neuschnee wird jeden Morgen um 7 Uhr auf dem sogenannten Neuschneebrett gemessen, welches auf einem grasbewachsenen Boden liegt. Nach der Messung der Neuschneehöhe reinigt die Beobachterin oder der Beobachter das Messbrett, damit am nächsten Morgen erneut der Neuschnee der vergangenen 24 Stunden erfasst werden kann.

Die Messung des Gesamtschnees oder des Schnees auf dem Boden erfolgt mit Hilfe eines Messbretts, das an einer geeigneten Stelle aufgestellt wird. Die Messung wird ebenfalls jeden Morgen um 7 Uhr durchgeführt. Wenn wenig Schnee liegt werden auch Messungen an verschiedenen Stellen des Bodens vorgenommen und das Ergebnis wird gemittelt. Rechts die Messlatte für die Gesamtschneemessung, in diesem Fall 2.3 Mete





