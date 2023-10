Messi oder Haaland - Wer gewinnt den Ballon d'Or?

Lionel Messi oder Erling Haaland – die Fussball-Experten sind sich einig, dass einer der beiden den Ballon d'Or am Montagabend in Paris empfangen nehmen wird.

Messi könnte bei der Ehrung von seiner überragenden WM in Katar Ende vergangenen Jahres profitieren. Mit dem Titel vergoldete der 36-jährige Argentinier seine ohnehin schon glorreiche Karriere. Haaland (23) war indes mit seinen vielen Toren massgeblich daran beteiligt, dass Manchester City erstmals die Champions League sowie die Meisterschaft und den FA Cup gewann.

Bonmati macht's wohl bei den FrauenVertraut man dem Insiderwissen von Transfer-Guru Fabrizio Romano, so ist die Entscheidung bereits gefallen: Auf X verkündete der Italiener seinen 19 Millionen Followern vergangene Woche: «Es wird erwartet, dass Messi die Trophäe gewinnt. Es wird sein 8. Ballon d'Or sein.» headtopics.com

Bei den Frauen darf sich die spanische Weltmeisterin Aitana Bonmati grosse Hoffnungen auf die Auszeichnung machen, die von der Fachzeitschrift France Football vergeben wird. 00:52 Video Archiv: 2022 ging die Trophäe an Karim Benzema Aus Sport-Clip vom 17.10.2022. abspielen. Laufzeit 52 Sekunden.

