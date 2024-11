Messerstecherei in Affoltern am Albis: Ein Mann verletzt, Täter festgenommen

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in Affoltern am Albis ZH ist am Samstag ein Beteiligter verletzt worden. Ein Mann wurde festgenommen.In Affoltern am Albis ZH kam es am Samstag zu einer Auseinandersetzung.Die Kantonspolizei konnte einen Tatverdächtigen festnehmen. Zwischen zwei Männern, wobei als Tatwaffe ein Messer eingesetzt wurde.

Der Verletze hielt einen nicht beteiligten Automobilisten an, welcher ihn ins nahegelegene Spital brachte; er musste anschliessend mit einem Rettungshelikopter in ein Spital gebracht werden. Der Täter erlitt ein medizinisches Problem und wurde mit einem Rettungswagen zur Kontrolle ins Spital gebracht. Die medizinischen Abklärungen ergaben, dass er keine Verletzungen erlitten hatte. Er wurde anschliessend verhaftet. Die an der Auseinandersetzung Beteiligten sind polnische Staatsangehörige. Der mutmassliche Täter ist 51-jährig, das Opfer ist 45-jährig. Der genaue Ablauf der Auseinandersetzung sowie die Hintergründe und das Motiv der Tat sind zurzeit nicht geklärt und werden durch die Kantonspolizei Zürich in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft untersucht

Messerstecherei Affoltern Am Albis Zürich Verletzter Festnahme

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



nau_live / 🏆 18. in CH

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Stadt Affoltern am AlbisAktuelle Polizeimeldungen - Polizeinachrichten

Herkunft: polizeiCH - 🏆 29. / 59 Weiterlesen »

Ein Preis für ein Quartier, ein anderer für eine umgenutzte KircheDer Basler Heimatschutz geht neue Wege: Mit dem Lysbüchel Süd prämiert er erstmals ein neu entwickeltes Quartier. Und mit dem Oekolampad erstmals ein neu genutztes Kirchenzentrum.

Herkunft: bzBasel - 🏆 41. / 51 Weiterlesen »

Zürich-Affoltern ZH: Mehrere Kilogramm Kokain in Lieferwagen transportiertDie Kantonspolizei Zürich hat in der Nacht auf Dienstag (12.11.2024) in Zürich-Affoltern einen Lieferwagenlenker angehalten.

Herkunft: polizeiCH - 🏆 29. / 59 Weiterlesen »

Affoltern: Emmentaler-Käse-Rollen mit Matthias SempachAuf die Technik kommt es an. Man muss nicht Schwinger sein, um einen 120 Kilo schweren Laib sicher über die Runden zu bringen.

Herkunft: BernerZeitung - 🏆 1. / 92 Weiterlesen »

Bezirk Affoltern ZH: Bei Verkehrskontrollen mehrere Fahrunfähige angehaltenDie Kantonspolizei Zürich hat zusammen mit der Zuger Polizei in der Nacht auf Samstag (26.10.2024) in Grenzgemeinden zum Kanton Zug Verkehrskontrollen durchgeführt und mehrere fehlbare Lenker zur Anzeige gebracht.

Herkunft: polizeiCH - 🏆 29. / 59 Weiterlesen »

Affoltern ZH: Bei Verkehrskontrollen mehrere Fahrunfähige angehaltenDie Kantonspolizei Zürich hat zusammen mit der Zuger Polizei in der Nacht auf Samstag (26.10.2024) in Grenzgemeinden zum Kanton Zug Verkehrskontrollen durchgeführt und mehrere fehlbare Lenker zur Anzeige gebracht.

Herkunft: polizeiCH - 🏆 29. / 59 Weiterlesen »