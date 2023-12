Messerattacke in Paris: Deutscher Tourist getötet

Bei einer Messerattacke auf Passanten im Zentrum von Paris ist nach offiziellen Angaben ein Tourist aus Deutschland gestorben. Der mutmassliche Angreifer flüchtete am Samstagabend zunächst und verletzte zwei weitere Personen, bevor der Polizei die Festnahme gelang.Ein mutmasslicher Islamist ersticht in Paris einen Deutschen. Der Täter wird festgenommen. Auch der Nahost-Krieg könnte ein Motiv für seine Tat sein.

Eine Person hat am gestrigen Abend in Paris Menschen mit einem Messer und einem Hammer angegriffen.Die Polizei hat den Mann festgenommen. Er soll ein 1997 geborener Franzose mit iranischen Wurzeln sein.Ein mutmasslicher Islamist hat in Paris unweit des Eiffelturms am Samstagabend einen deutschen Touristen mit einem Messer getötet. Zwei weitere Menschen seien verletzt worden, einer davon mit einem Hammer. Der französische Innenminister Gérald Darmanin schrieb auf X, vormals Twitter, die Polizei habe den mutmasslichen Täter festgenomme





