Messerangriff in Sydneyer Kirche: Mehrere Verletzte, darunter ein Geistlicher

Bei einem Messerangriff in einer Kirche in Sydney sind mehrere Personen verletzt worden, darunter auch ein Geistlicher . In einem Video, das in den sozialen Medien kursiert, attackiert ein Mann den Priester, während dieser vor der Gemeinde spricht. Ein 15-Jähriger sei nach dem Angriff festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Das schreibt die Nachrichten agentur AFP.

Bischof und Messebesucher verletzt In einem Livestream der Kirche ist zu sehen, wie der Angreifer zum Altar ging und mehrfach auf den Geistlichen einstach. Danach verletzte er offenbar weitere Personen, im Hintergrund sind Schreie zu hören. Die Rettungskräfte pflegen derzeit vier verletzte Männer. Erst vor rund 48 Stunden ermordete der 40-jährige Joel Cauchi in einem Einkaufszentrum in Sydney sechs Personen .

Messerangriff Sydney Kirche Verletzte Geistlicher Festnahme

