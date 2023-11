Mercedes trennt sich nach zwölf Jahren von Technikchef Mike Elliott

, nachdem Elliott seinen Abschied dem Team am Montag mitgeteilt hatte. Elliott war Anfang 2012 zunächst als Chef-Aerodynamiker zu den Silberpfeilen gewechselt.der Mercedes-Renner beteiligt. 2021 folgte er als Chef-Ingenieur auf James Allison, der seinerseits zum «Chief Technical Officer» wurde. Elliott übernahm damit von Allison das Tagesgeschäft rund um das Formel-1-Team von Mercedes.

. Vor allem das lange Festhalten am «Zeropod»-Seitenkasten-Konzept wurde Elliott angelastet. Nach dem enttäuschenden Saisonstart 2023 tauschten er und Allison die Rollen, Allison leitete den Konzeptwechsel der Silberpfeile.Kurz vor dem Saisonende bestätigt Elliott nun seinen Abschied nach fast zwölf Jahren in Brackley. Nach der Rochade mit Allison und mit einem am Jahresende auslaufenden Vertrag sei nun der Zeitpunkt für einen Tapetenwechsel gekommen.

«Es war eines der grössten Privilegien meiner Karriere, Teil dieses Mercedes-Teams zu sein», so Elliott. «Ich habe gesehen, wie dieses Team aus einem kleinen Team, das kämpft, um Rennen zu gewinnen, gewachsen ist. Vom ersten WM-Titel über einen Rekord von acht Konstrukteurs-Titeln in Folge», so Elliott.

Mike Elliott mit Lewis Hamilton bei dessen erstem Fabrikbesuch bei Mercedes im Jahr 2013. - Mercedes AMG F1 Mercedes-Teamchef Toto Wolff lobte den Beitrag des langjährigen Mitarbeiters. «Mike war eine der Säulen der Erfolge des Teams in den letzten zehn Jahren. Wir verabschieden uns heute mit wirklich gemischten Gefühlen von ihm», so der Österreicher. «Mike ist ein hochintelligenter Techniker und ein grossartiger Teamplayer.»

