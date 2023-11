«Mein Requiem wirft einen versöhnlichen Blick auf den Tod» - Regionaljournal Zentralschweiz

Audio Nach Rekordteilnahme: Beim Marathon geht man über die Bücher in einem neuen Fenster öffnen. Laufzeit 5 Minuten 1 Sekunde.Audio Der Marathon in Luzern: Ein Volksfest bei bestem Wetter in einem neuen Fenster öffnen. Laufzeit 25 Minuten 57 Sekunden.

NAU_LIVE: Matthew Perry: Jetzt äussert sich seine Ex-Verlobte zu TodDer plötzliche Tod von Matthew Perry hat Freunde, Fans und Kollegen erschüttert. Auch seine Ex-Verlobte Molly Hurwitz hat sich geäussert.

TAGESANZEIGER: Die Helvetier im Blick des römischen Herrschers Julius CaesarJulius Caesar berichtet im Jahr 58 v. Chr. von den tapferen, aber störenden Helvetiern, die dringend aus ihrer Region weg wollen.

20MIN: Tod von Matthew Perry: «Friends»-Kollegen gedenken dem SchauspielerNach dem Tod des 54-Jährigen gedenken ihm seine Schauspiel-Kollegen auf sozialen Netzwerken. Der Haupt-Cast von Friends hat eine gemeinsame Erklärung herausgegeben.

NAU_LIVE: Erweiterter Suizid: Wenn Unschuldige mit in den Tod gerissen werdenErweiterter Suizid ist eine tragische Todesursache. Oft verbirgt sich neben Welthass jedoch noch etwas anderes dahinter.

TAGESANZEIGER: Nach dem Tod von Matthew Perry: Freunde und Kollegen erinnern sich an gemeinsame MomenteNach dem Tod von Matthew Perry erinnern sich Freunde, Kolleginnen und Weggefährten an gemeinsame Momente. Der Schauspieler war am Samstag tot in seinem Whirlpool in Pacific Palisades, Los Angeles, gefunden worden. Es gebe keinen Hinweis auf ein Verbrechen, berichtet die «New York Times». Die Ermittlungen zur Todesursache sind noch nicht abgeschlossen. Perry wurde 54 Jahre alt, er hatte immer wieder seine Suchtkrankheit thematisiert. Die Rolle als Chandler Bing in der Serie «Friends» war sein grösster Erfolg.

SRFSPORT: Leidenszeit definitiv vorbei - Lehmann zur Nati-Premiere: «War schon lange mein Ziel»Marco Lehmann erhält während des SRF-Interviews das Aufgebot von Trainer Patrick Fischer.

