Mein Bruder will nichts mehr mit mir zu tun haben: Was könnte ihn verletzt haben? Wie kann ich Kontakt wieder herstellen? Mein jüngerer Bruder will nichts mehr mit mir zu tun haben. Als wir vor einiger Zeit zu dritt mit unserem ältesten Bruder zusammen waren, hat er mich keines Blickes gewürdigt. Ich reagierte genervt. Seither herrscht zwischen uns Funkstille.

Könnte es an der Kindheit liegen, in der ich mich vielleicht eher für den älteren Bruder interessiert habe? Geschwisterliche Beziehungen sind manchmal komplex. Zum Beispiel verbinden nicht alle die Kindheitserfahrung mit gleich positiven Erlebnissen. Der eine mag vielleicht das Gefühl haben, es sei alles in Ordnung gewesen, während dem anderen immer wieder Entscheidendes gefehlt hat

