Meilensteine der Schweizer Geschichte: Prof. Christoph Mörgeli über die Schweizer Elite-Hochschule ETH, das «Poly» und die unglaubliche Pionierleistung des jungen Bundesstaats

Die ETH in der Tat altehrwürdig und renommiert, droht heute zu einem linksradikalen, neo-marxistischen und v.a. pseudowissenschaftlichen Sumpf zu verkommen, wo gegendert, die Biologie und natürliche Sexualität des Menschen geleugnet wird, und der verdrehte Regenbogen die Dächer der Hochschule dominiert. Es werden Stellen aufgrund Frauen- und Klimawahn-Quote besetzt. Nicht zuletzt wird dort die Sympathien für Islamisten grossgeschrieben.

Welche Pionier-Leistung der Gründer der modernen CH, mit sehr hohem Anspruch an Spitzenqualität zum Wohle der CH, und was heutige Bildungspolitiker in letzten 30 Jahren daraus machte





Weltwoche » / 🏆 3. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Besucher erleben Ausbildung der Trainpferde der Schweizer Armee hautnahAnfang Dezember durften rund 80 Besucher die Gelegenheit nutzen und hautnah die Ausbildung der zukünftigen Trainpferde und -maultiere der Schweizer Armee miterleben.

Herkunft: BauernZeitung1 - 🏆 5. / 80 Weiterlesen »

Schweizer Milchbranche lanciert Branchenstandard für nachhaltige MilchDie Schweizer Milchbranche hat den Branchenstandard «Nachhaltige Schweizer Milch» eingeführt. Ab 2024 darf in der Schweiz nur noch Milch produziert und verarbeitet werden, die diesem Standard entspricht. Die Weiterentwicklung des Standards hängt von einem Preis-Zuschlag ab.

Herkunft: SchweizerBauer - 🏆 51. / 50 Weiterlesen »

Schweizer Franken legt im Dezember gegenüber Euro und Dollar zuDer Schweizer Franken hat überraschend im Dezember gegenüber dem Euro und Dollar an Wert gewonnen, obwohl die Schweizerische Nationalbank auf weitere Devisenverkäufe verzichten wird.

Herkunft: cashch - 🏆 8. / 74 Weiterlesen »

Schweizer Banken wollen offene Flanke zu USA schnell schliessenWährend sich der Steuerstreit mit den USA hinzieht, machen die Geschäfte mit russischen Kunden die Schweizer Banken erneut angreifbar. Umso mehr drängt die Branche nun darauf, eine offene Flanke zu sichern, wie Recherchen zeigen.

Herkunft: finews_ch - 🏆 25. / 61 Weiterlesen »

Schweizer Schweinehaltung: Tierwohl und Bio noch nicht ausreichend nachgefragtDie Dachorganisation Suisseporcs informiert über die Unterschiede und Mehrwerte der Schweizer Schweinehaltung. Obwohl rund 70 Prozent der Schweine in tierwohlfördernden Haltungssystemen gehalten werden, wird nur etwa 30 Prozent des Schweinfleisches mit Mehrwert als Tierwohllabel und Bio gekauft.

Herkunft: SchweizerBauer - 🏆 51. / 50 Weiterlesen »

HP Instant Ink: Auch Schweizer Preise steigenIn Deutschland steigen die Preise für HPs Tintenabo Instant Ink im Januar um bis zu 50 Prozent. Für die Schweiz sind die neuen Preise noch nicht bekannt – teurer wird’s aber auch hierzulande, wie HP bestätigt. Und das, obwohl die alten Schweizer Preise bereits jetzt auf dem Niveau der deutschen Preise nach der Preiserhöhung liegen.

Herkunft: SwissITMagazine - 🏆 15. / 65 Weiterlesen »