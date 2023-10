Mehrere Unfälle im Kanton Luzern: Bub (5) auf Bobby-Car verletzt

In Rothenburg LU wurde ein 5-jähriger Bub von einem Auto angefahren und verletzt.Ebikon: Auffahrkollision auf der A14 in Richtung LuzernA14 in Richtung Luzern vor dem Tunnel Rathausen im stockenden Verkehr zu einer Auffahrkollision mit drei Fahrzeugen gekommen. Verletzt wurde beim Unfall niemand. DerMehrere Kinder spielten am Samstag, um circa 16.30 Uhr, auf einem Gehweg in Rothenburg. Dabei fuhr ein 5-jähriges Kind mit einem Bobby-Car auf die Lehnstrasse.

Dort kam es zur Kollision mit einem Auto, welches auf der Lehnstrasse fuhr. Der 5-Jährige wurde beim Unfall verletzt und mit dem Rettungsdienst 144 ins Spital gefahren.Ein Auto fuhr am Samstag, um circa 0.30 Uhr, auf der Dorfstrasse von Triengen in Richtung Winikon. Eingangs Winikon fuhr das Auto in einer Linkskurve gerade aus, durchbrach ein Brückengeländer und kollidierte mit dem dortigen Kurvensignal.

Der 46-jährige Fahrer blieb unverletzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,87 mg/l. Er musste sich einer Blut- und Urinprobe unterziehen.Im Gebiet Niffel in Römerswil fuhr ein Autofahrer am Samstag, um circa 0.20 Uhr, von einem Parkplatz her aus noch ungeklärten Gründen in einen Graben. Der 33-jährige Lenker blieb beim Unfall unverletzt.In Ettiswil fuhr am Freitag, um circa 22 Uhr, ein Autofahrer auf der Surseestrasse von Ettiswil in Richtung Kottwil. headtopics.com

Als er in die Rütimatt abbiegen wollte, verlor er aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit einem Fahnenmast sowie einem Zaun. Verletzt wurde beim Unfall niemand.

Luzern will transparenter Kanton werdenDie Regierung von Luzern erhält Zustimmung von den bürgerlichen Parteien für einen Gesetzesentwurf, der den Kanton transparenter machen soll. Die Links-Grünen sind jedoch der Meinung, dass dies auf Kosten der Bevölkerung geht. Weiterlesen ⮕

Kanton Luzern will Angebot in sozialen Einrichtungen ausbauen - Regionaljournal ZentralschweizIm Kanton Luzern steigt die Nachfrage nach Plätzen für Kinder und Jugendliche, die spezielle Betreuuung in einer sozialen Einrichtung benötigen. Es brauche mehr ambulante Angebote, findet die Regierung. Das Parlament stimmt dem zu - nur die SVP spricht von «Symptombekämpfung». Weiterlesen ⮕

Kanton Luzern will Angebot in sozialen Einrichtungen ausbauen - Regionaljournal ZentralschweizIm Kanton Luzern steigt die Nachfrage nach Plätzen für Kinder und Jugendliche, die spezielle Betreuuung in einer sozialen Einrichtung benötigen. Es brauche mehr ambulante Angebote, findet die Regierung. Das Parlament stimmt dem zu - nur die SVP spricht von «Symptombekämpfung». Weiterlesen ⮕

34 gleichgeschlechtliche Paare heirateten 2022 im Kanton Luzern34 gleichgeschlechtliche Paare haben sich 2022 im Kanton Luzern das Ja-Wort gegeben – seit Mitte vergangenen Jahres ist dies möglich. Weiterlesen ⮕

Umfahrung Wolhusen LU: Zweckmässigkeitsbeurteilung abgeschlossenDer Kanton Luzern hat das Verkehrsproblem in Wolhusen mit einer Zweckmässigkeitsbeurteilung untersucht. Weiterlesen ⮕

Seit Jahren wird erstmals wieder mehr geheiratet2022 haben im Kanton Luzern rund 2100 Paare standesamtlich geheiratet, deutlich mehr als im Vorjahr. Weiterlesen ⮕