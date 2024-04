Mehrere Boote mit Flüchtlingen aus Syrien auf Zypern angekommen

auf dem Seeweg angekommen. Innerhalb von zwölf Stunden seien zwei Boote mit jeweils 73 und 37 Menschen an Bord angekommen.

Das berichtete der zyprische Rundfunk am Dienstag unter Berufung auf das Innenministerium. Mehrheitlich sollen sie aus Syrien stammen und seien im aus dem Libanon losgefahren. Zwei Männer wurden als mutmassliche Schleuser festgenommen. Seit Monatsanfang sind dem Bericht zufolge schon 19 Boote mit rund 1100 Menschen an Bord angekommen. Nach der Verschärfung des Krieges im Nahen Osten könnte sich die Lage schlagartig verschlimmern, hiess es dazu aus Regierungskreisen.Die Aufnahme- und Registrierlager auf der Insel sind überfüllt. Angesichts dieser Situation hatte dieam 14. April die Bearbeitung von Asylanträgen von Menschen aus Syrien auf unbestimmte Zeit ausgesetzt.

Seit Jahresbeginn sind auf Zypern mehr als 4000 Migranten und Flüchtlinge angekommen. Im ersten Quartal 2023 waren es dagegen nur 78 Menschen. Damit werden in der Inselrepublik gemessen der Einwohnerzahl imZum Vergleich: 4000 Neuankünfte seit Januar entsprächen der Ankunft von rund 340 000 Menschen in Deutschland im selben Zeitraum.

Boote Flüchtlinge Syrien Zypern Aufnahme- Und Registrierlager

