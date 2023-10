Mehrere Bauarbeiter in Hamburg von Gerüst gestürzt

Fünf Menschen kamen bei dem Unfall ums Leben.sich während Arbeiten an einem Fahrstuhlschacht ereignet, berichtet die «Bild»-Zeitung.

Aktuell werden demnach rund 700 Bauarbeiter von der Grossbaustelle evakuiert. Im Einsatz stehen mehrere Rettungswagen und Notärzte.

Matthew Perry ist tot: Schauspieler machte mehrere DrogenentzügeDer US-Schauspieler war jahrelang süchtig nach Alkohol und Pillen. Er begab sich nach eigenen Aussagen fünfzehnmal in eine Entzugsklinik. Weiterlesen ⮕

«Friends»-Star Matthew Perry: Ermittler finden mehrere MedikamenteIm Haus des verstorbenen Matthew Perry wurden zwar keine Drogen, aber diverse Medikamente gefunden. Der Gerichtsmediziner kündet eine toxikologische Untersuchung an. Weiterlesen ⮕

Mehrere Vorfälle in St.Gallen: Mann wegen Hinderung einer Amtshandlung angezeigtBei der Stadtpolizei St.Gallen gingen am Wochenende mehr als 20 Einsatzmeldungen ein. Es kam zu verbalen und tätlichen Auseinandersetzungen, alkoholisierten Personen und Ruhestörungen. Ein Mann wurde wegen Hinderung einer Amtshandlung angezeigt. Weiterlesen ⮕

Der FCL verliert 2:4 gegen Servette und muss wohl mehrere Spiele auf Simani verzichtenTrotz zwei erzielten Toren vermag der FCL in Genf keine Punkte zu holen. An diesem Sonntag wäre aber durchaus mehr möglich gewesen. Auch der Ausfall von Denis Simani schmerzt beim FC Luzern. Weiterlesen ⮕

Mehrere 100'000 Franken: Unispital Basel bezahlt teure Krebstherapien selbstEin neuer Therapieansatz gibt Hoffnung für Hautkrebspatienten mit fortgeschrittener Krankheit. Nur: Die Krankenkassen bezahlen die Behandlung nicht, weil sie noch nicht offiziell zugelassen ist. Weiterlesen ⮕

Hunderte ziehen bei Antifa-«Abendspaziergang» durch BernMehrere Hundert Personen haben sich am Samstag in Bern an einem «Antifaschistischen Abendspaziergang» beteiligt. Weiterlesen ⮕