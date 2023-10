Mehrere 100'000 Franken: Unispital Basel bezahlt teure Krebstherapien selbst

Das Unispital muss wöchentlich mehrere Anfragen von Krebspatienten ablehnen. Unter anderem wegen der hohen Kosten.Wenn keine Bestrahlung und keine Chemotherapie mehr anschlägt, dann bedeutet das für die Krebskranken in der Regel das Todesurteil. Bisher.

Seit 2020 wird diese Therapieform am Unispital Basel (USB) vor allem bei Hautkrebspatienten ohne anderweitige Heilungschancen angewendet. Hierbei werden, vereinfacht, Zellen aus den Tumoren der Patienten isoliert, dann entfernt und schliesslich den Patientinnen und Patienten zur Bekämpfung der Tumore wieder zugeführt.Geleitet wird das TIL-Programm vom Onkologen Heinz Läubli.

Von den elf Patientinnen und Patienten, die in den vergangenen zwei Jahren am USB die TIL-Therapie angefangen hätten, seien die meisten gestorben. Mit ein Grund für die schlechte Bilanz dürfte sein, dass die Patientinnen und Patienten sehr spät eingeladen werden. Erst wenn die Metastasen weit gestreut und mehrere Organe befallen sind. headtopics.com

Genau beziffern lässt sich das nicht: Unter anderem, weil jeder Patient einen anderen Krankheits- und Genesungsverlauf aufweist. Letztlich dürfte aber jeder Patient mehrere 100’000 Franken kosten. Die Krankenkassen beteiligen sich nur teilweise an den Kosten, so etwa am stationären Aufenthalt der Betroffenen. Sie stellen sich auf den Standpunkt, dass es sich um eine noch nicht zugelassene Behandlungsmethode handelt, deren Wirksamkeit überdies nicht genügend erwiesen sei.

Weitergehende Zugeständnisse machen die Krankenkassen bei den sogenannten CAR-T-Therapien, die bei Leukämie- und Lymphdrüsenkrebs-Patienten zur Anwendung gelangen. In dieser Therapieform werden T-Lymphozyten, eine Unterform der weissen Blutkörperchen, entnommen und gentechnisch dahingehend verändert, dass sie den Krebs effizienter bekämpfen können. 15 Patientinnen und Patienten befinden sich derzeit in einer CAR-T-Therapie des Basler Unispitals. headtopics.com

