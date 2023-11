Mehr Ueli Maurer oder mehr Adolf Ogi? Das ist die Meister-Frage für die ZSC Lions

Seit 25 Jahre arbeitet Peter Loretz auf einem schwimmenden Bagger, quasi einem Kieswerk auf dem Vierwaldstättersee. Bei schönem Wetter ist der Standort ein Traum, bei Wind und Regen eher ungemütlich. Der 57-jährige Urner und seine Kollegen haben täglich das Ziel, Kies und Sand in bester Qualität zu fördern.

