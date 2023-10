Mehr Schutz auch für Orthodoxe: Weitere Basler Synagoge erhält Poller

Nach den Terroranschlägen der Hamas in Israel am 7. Oktober nehmen auch die Anfeindungen gegen Jüdinnen und Juden in der Schweiz zu. Am vergangenen Wochenende versuchte ein Unbekannter,als er in der Stadt unterwegs war. Die Basler Regierung hat wegen der Ereignisse im Nahen Osten das Sicherheitsdispositiv zum Schutz der jüdischen Bevölkerung erhöht.

Die Grünen vertagen ihren Entscheid über eine Bundesratskandidatur, weil ihr die Polizei das Licht löscht. Die SP tappt indes nicht im Dunkeln: Ihr zweiter Sitz im Bundesrat ist kaum in Gefahr.

