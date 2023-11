Mehr Menschen beteiligen sich an rauchfreiem Monat

Die kostenlose Anmeldung erfolgt über die Website rauchfreiermonat.ch. Das Programm wird auf Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch angeboten. Die bereits zum zweiten Mal durchgeführte Kampagne für einen rauchfreien Monat wird vom Tabakpräventionsfonds des Bundes unterstützt. Es wirken mehrere kantonale Stellen und Organisationen mit, darunter die Krebsliga Schweiz und die Lungenliga Schweiz.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SRFNEWS: Zuwanderung im Südkanton - Es ziehen wieder mehr Menschen ins TessinJahrelang war der Kanton Tessin ein schweizweit einzigartiger, politisch beklagter Schrumpfkanton. Nun nimmt die Bevölkerungszahl wieder zu - vorwiegend aufgrund der Migration. Wie reagiert die Politik auf die neue Situation?

Herkunft: srfnews | Weiterlesen ⮕

SRF 3: Ein Monat SRF 3 Best Talent Lhanzom Lhasam - SRF 3 punkt CHWir verabschieden SRF 3 Best Talent Lhanzom Lhasam. Der Oktober 2023 war ihr Monat, unser Monat! Wie blickt sie zurück auf den Monat als Liebling von SRF 3? Und welchen Tipp gibt sie künftigen Best Talents? Das und mehr ist Thema in dieser Stunde SRF 3 punkt CH, deiner Stunde voller Schweizer Musik.

Herkunft: SRF 3 | Weiterlesen ⮕

SRFNEWS: Schloss Waldegg bei Solothurn - Wohnen im Schloss für nur 327 Franken pro MonatDas Schloss Waldegg gehört dem Kanton Solothurn. Bewohnt wird es teilweise von früheren Besitzern. Nun gibt es Kritik.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen ⮕

FUW_NEWS: Konjunktur Schweiz: Schlechtere Stimmung in Schweizer IndustrieDer entsprechende Einkaufsmanagerindex fällt im vergangenen Monat deutlicher als erwartet zurück.

Herkunft: FuW_News | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Studie zeigt: Menschen können ihre Erregungszustand durch Veränderung der Pupillengröße kontrollierenForscher der ETH Zürich haben in einer neuen Studie herausgefunden, dass Menschen durch willentliche Veränderung ihrer Pupillengröße Kontrolle über ihren Erregungszustand erlangen können. Dabei spielt das Echtzeit-Feedback eine entscheidende Rolle.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

TAGESANZEIGER: Lesende fragen Peter Schneider: Hassen sich Menschen­verachter selbst?Ein Leser fragt sich, was Menschen von sich selbst denken, die andere in den Tod schicken.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen ⮕