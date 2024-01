Mehr Hoftöter in der Schweiz gewünscht

Andreas Hirschi und Esther Hürlimann wünschen sich mehr Hoftöter in der Schweiz, damit jede Region abgedeckt werden kann. Noch vor kurzem musste jeder Betrieb, der seine Tiere per Hoftötung schlachten wollte, gewähren können, dass das getötete Tier innerhalb von 45 Minuten im Schlachtbetrieb verarbeitet werden kann. Um dabei einen sauberen Ablauf einhalten zu können, durfte die Fahrzeit vom Betrieb bis zum Schlachthof nur plus minus 20 Minuten betragen.

Durch diese Zeitregelung war es nicht allen interessierten Betrieben möglich, eine Bewilligung zur Hoftötung zu bekommen. Ende letzten Jahres hat das BLV beschlossen, die Zeitspanne zu verdoppeln. Neu gibt es 90 Minuten Zeit. Mit der neuen Zeitregelung von 90 Minuten dürfte die Hoftötung für deutlich mehr Betriebe praktikabel werden. Selbständig gemachtAndreas Hirschi und Esther Hürlimann aus Madiswil BE sind sich sicher: «Es wird zu wenig Anbieter haben





