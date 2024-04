Mehr Geselligkeit im Wohnzimmer: Verwandeln Sie es in einen Salon

Sie wünschen sich mehr Geselligkeit statt bloss eine Zone zum Chillen? Dann öffnen Sie doch Ihr Wohnzimmer und verwandeln es in einen Salon .An dieser Stelle finden Sie einen ergänzenden externen Inhalt. Falls Sie damit einverstanden sind, dass Cookies von externen Anbietern gesetzt und dadurch personenbezogene Daten an externe Anbieter übermittelt werden, können Sie alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen.dominiert immer noch in den meisten Wohnungen.

Wer gerne Gesellschaft hat, gestaltet sein ganzes Zuhause gastfreundlicher. So machen sich Sofas und kleine Sessel auch in Entrees oder in der Küche gut. Vergessen Sie nicht, alle Sitzmöbel mit Licht und Beistellmöbel zu versehen. Erst damit laden sie nämlich zum Verweilen ein.Man findet zuweilen noch kleine antike Bars. Besonders in den 1950er-Jahren waren solche in Mode.

Wer aber denkt, dass man nur mit antiken französischen Möbeln eine Salonallüre schaffen kann, liegt falsch. Beim Kreieren von Räumen, die sich gut für ungezwungenes Zusammensein eignen, geht es um die Haltung und um die Idee. Ob Sie nun modern, cool, exzentrisch oder romantisch wohnen, spielt keine Rolle.Ein Ort, den man ganz automatisch gesellig einrichtet, ist der Aussenbereich.

Die Idee, die Wohnung so einzurichten, dass es überall nette Plätze gibt, die zum Verweilen einladen, ist nicht nur für das gesellige Leben gut, sondern auch für das private. So kann man seinen Kaffee, das Glas Wein am Feierabend oder ein kleines Znacht an unterschiedlichen Orten zu sich nehmen und nicht bloss am grossen Esstisch.

Geselligkeit Wohnzimmer Salon Einrichtung Wohnverhalten

