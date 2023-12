Mehr Geld für die Schädlingsbekämpfung

Der Nationalrat hat am Montag-Abend sich mit dem Budget 2024 beschäftigt. Dabei sei bei den Ausgaben in den Bereichen Energie und Umwelt weitgehend den Anträgen des Bundesrats gefolgt. Wie zuvor der Ständerat sprach der Nationalrat jedoch für die Bekämpfung von Schädlingen 1,1 Millionen Franken mehr als von der Landesregierung vorgeschlagen. Die grosse Kammer habe ihren Entscheid am Montag mit 153 zu 33 Stimmen bei acht Enthaltungen gefällt.

Bei dem Budgetposten gehe es beispielsweise um Massnahmen gegen den Japankäfer oder die Kirschessigfliege





