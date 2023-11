Mehr Geld für Angestellte und umstrittenes Gesetz zum Abschuss von Wölfen

Hunderttausende von Angestellten können sich dieses Jahr über mehr Geld im Portemonnaie freuen. Jedenfalls jene 655’000, die einem Gesamtarbeitsvertrag unterstehen. Sie erhalten im Schnitt 2,5 Prozent mehr Lohn, wie das Bundesamt für Statistik mitteilt. Das heisst, ihre Saläre steigen stärker als die prognostizierte Teuerung, wenn auch nur minim. Die Reallohnerhöhung beträgt 0,3 Prozent.Ab Dezember können Wölfe und ganze Rudel präventiv geschossen werden.

:

TAGESANZEİGER: EL-Rückerstattung: Das alte Gesetz trifft den Mittelstand, nicht die MillionäreSeit 2021 müssen die Nachkommen Ergänzungsleistungen ihrer Eltern zurück­erstatten, wenn sie mehr als 40’000 Franken erben. Nun soll die Rückerstattungs­pflicht wieder abgeschafft werden – zu Recht.

SRFNEWS: Elon Musk braucht Geld – kann eine Super-App helfen?Eine App auf dem Handy, die alles kann: kommunizieren, einkaufen oder auch Reisen buchen. China hat bereits eine solche Super-App, WeChat. Nun soll auch X, ehemals Twitter, eine Super App werden. Kann das gelingen?

BLUENEWS_DE: «Sex für Geld wird es immer geben»Aktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

20MİN: René Benkos Firma Signa braucht dringend sehr viel GeldVor wenigen Tagen wurde Globus-Mitbesitzer René Benko das Vertrauen von Investoren seiner eigenen Firma entzogen.

TAGBLATT_CH: Wie Sie beim Skifahren Geld sparen können – unsere grosse DatenanalyseEine Auswertung von CH Media zeigt: Selbst Familien mit wenig Flexibilität können beim Skibillett Hunderte von Franken einsparen, wenn sie sich die dynamischen Preise zunutze machen.

BZBASEL: Schlimmer kann es ja eigentlich nicht mehr kommenSchlimmer kann es ja eigentlich nicht mehr kommen, das haben sie in Basel in den letzten Wochen schon öfter mal gedacht. Es ist dann aber doch immer schlimmer gekommen. Und deshalb macht sich jetzt, eine halbe Stunde vor dem Anpfiff, in der Fussballbar «Didi Offensiv» allmählich Anspannung breit. Nordseite der Dreirosenbrücke soll verglast werden – beerdigtes 10-Millionen-Projekt wird wiederbelebt Die Dreirosenanlage muss während der Bauarbeiten zum Rheintunnel gesperrt werden. Deshalb sucht der Kanton Ersatzflächen auf der anderen Seite der Dreirosenbrücke. Das geht aber nur, wenn die Brücke auch flussabwärts lärmsaniert wird.

