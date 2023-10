Mehr Frauen in der Führungsrolle bei der Polizei wird niemand bereuen

Gemeinsam mit dem Institut für Organisation und Leadership der OST – Ostschweizer Fachhochschule wollen sie ergründen, wie eine zukunftsorientierte Führungskultur bei der Polizei aussehen könnte. Finanziert wird das Projekt vom Eidgenössischen Büro für die Gleichstellung von Mann und Frau. Michael Breu hat die Kommandanten der Stadtpolizei Chur (Andrea Deflorin), St.Gallen (Ralph Hurni) und Winterthur (Anjan Sartory) zum Gespräch getroffen.

Ralph Hurni: Bei den Kaderpositionen brauchen wir Polizistinnen und Polizisten mit Erfahrung. Wir wissen aber, dass eine Frau im Durchschnitt nach sieben Jahren Familienpause macht und danach eher Teilzeit arbeiten möchte. Männer arbeiten bisher meist in einem Vollpensum. Das heisst: Wir müssen für Frauen Teilzeitstellen anbieten, damit wir sie im Korps halten können. Bei der Stadtpolizei St.

Hurni: Vielleicht, schwierig zu sagen. Heute ist das aber sicher nicht mehr der Fall: Die Polizei ist sowohl für Frauen als auch für Männer ein guter Arbeitgeber. Und wir wollen und brauchen auch Polizistinnen. headtopics.com

Sartory: Im Einsatz, wenn es hart auf hart kommt, braucht es eine klare Führung. Aber nur dort. Sonst haben wir bei der Polizei einen kooperativen Führungsstil und eine moderne Kommunikationskultur, der auch Frauen anspricht.

Deflorin: Bei der Stadtpolizei Chur versuchen wir im Dialog herauszufinden, welches Arbeitsmodell zu unseren Polizistinnen und Polizisten passt. Da sind wir heute sehr dynamisch und modern unterwegs. Bei verwaltungspolizeilichen Aufgaben und im Innendienst können wir das gut umsetzen. Beim Frontdienst, im Einsatz, ist das aber nicht immer so einfach. headtopics.com

Hurni: Und Frauen in der Führung haben auch eine Vorbildfunktion. Angehende Polizistinnen sehen, dass man als Frau auch eine Führungsposition erreichen kann, das ist motivierend.

