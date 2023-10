Mehr als 200.000 Menschen in Spanien von katholischen Geistlichen sexuell missbraucht

von katholischen Geistlichen sexuell missbraucht worden sein. Das geht aus einem Untersuchungsbericht einer unabhängigen Kommission hervor.

Diese veröffentlichte am Freitag ihre Erkenntnisse zur Pädokriminalität in der katholischen Kirche in Spanien. Der Bericht nennt keine genauen Zahlen, die Schätzung basiert aber auf einer Umfrage unter 8000 Menschen.

Hochgerechnet gaben demnach 0,6 Prozent der 39 Millionen Erwachsenen in Spanien an, als Minderjährige von Geistlichen sexuell missbraucht worden zu sein. Somit könnten mehr als 200'000 Menschen betroffen gewesen sein, hiess es. Die Fälle stammen den Angaben zufolge vor allem aus dem Zeitraum zwischen 1970 und 1990.In dem Bericht wird auch das Verhalten der katholischen Kirche kritisiert. headtopics.com

