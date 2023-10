Meghan Markle: Deshalb kann sie sich nicht von Harry scheiden lassen

«Sie waren früher unzertrennlich. Aber in diesem Sommer haben sich die Dinge geändert», plauderte kürzlich ein Freund gegenüber dem US-Blatt «InTouch» aus. «Es scheint, dass sie immer mehr Zeit getrennt verbringen. Das ist kein gutes Zeichen.»«Harry und Meghan Markle sind ein lukratives Team. Und ihre gemeinsamen Unternehmungen haben das Potenzial, ihrer Familie weiterhin ein beträchtliches Einkommen zu bescheren.

«Zum einen wäre das Medieninteresse am Ende ihrer Beziehung schwer zu verkraften. Und zum anderen müssen sie sich um ihre Kinder kümmern», heisst es weiter. Und die Expertin weiter: «Es ist üblich, dass Prominente in der Öffentlichkeit eine gemeinsame Fassade aufrechterhalten. Sie können sich als ein starkes und glückliches Paar präsentieren. Auch wenn sie in Wirklichkeit seit Jahren ein getrenntes Leben führen.»

«Dies geschieht in der Regel, um die unvermeidliche Aufmerksamkeit der Medien und Spekulationen zu vermeiden. Und um ihr Image und ihre Marke zu schützen.»Kürzlich nahmen sich die Eheleute allerdings eine Auszeit. Nach ihrem Auftritt im Rahmen des «World Mental Health Days Festivals» in New York reisten sie in die Karibik. headtopics.com

Hier wurde das Paar Hand in Hand durch die Strassen von Canouan, eine Insel der Grenadinen, gesichtet. Laut Beobachtern suchten sie unter anderem einen Feinkostladen auf und gingen Schnorcheln. Die

Prinz Harry und Meghan Markle: So wollen sie ihre Ehe rettenStecken Prinz Harry und Meghan in einer Ehekrise? Die beiden scheinen derzeit aktiv an ihrer Beziehung zu arbeiten. Weiterlesen ⮕

Deshalb ist Dolly Buster KultAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses. Weiterlesen ⮕

«Alles hat seine Zeit»: Deshalb ist Mike Pence mit seinem Angriff auf Donald Trump gescheitertDer ehemalige Vizepräsident Mike Pence hat am Wochenende seine republikanische Präsidentschaftskandidatur zurückgezogen. Pence scheiterte an seiner Partei, in der alte konservative Parolen nicht länger mehrheitsfähig sind. Weiterlesen ⮕

Plünderungen nach Hurrikan: Nationalgarde patrouilliert in AcapulcoIn Acapulco kam es nach Hurrikan «Otis» zu zahlreichen Plünderungen. Deshalb patrouillert jetzt die Nationalgarde in dem mexikanischen Badeort. Weiterlesen ⮕

Experte: Chinesen bei E-Autos um Jahre vorausDer Autobranchenexperte Ferdinand Dudenhöffer sieht chinesische Hersteller im Vergleich zu deutschen Branchengrössen um Jahre voraus und hofft deshalb auf Zusammenarbeit zwischen den Marken. Weiterlesen ⮕

Pfister: «Zweiter Sitz für die Mitte wäre nicht gerechtfertigt»Die Sensation bei den Wahlen ist abgesagt: Die Mitte überholt die FDP doch nicht. Überhaupt ist nicht alles so, wie es am Wahlsonntag noch schien - der Bund hat heute die Wahlergebnisse korrigiert. Korrigieren müssen - denn bei drei Kantonen hat man sich verrechnet. Auch der Rechtsrutsch ist deshalb nicht ganz so stark. Weiterlesen ⮕