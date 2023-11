Medvedev legt sich mit Publikum an und weigert sich, weiterzuspielen

« Ils sifflent, je ne vais pas jouer quand ils sifflent. Ils sont bêtes, il arrêtent de siffler je joue. Je n'ai rien fait pour qu'ils me sifflent. » 😂😭November 1, 2023 «Sie pfeifen, ich werde nicht spielen, wenn sie pfeifen. Sie sind dumm. Ich habe nichts getan, aber sie pfeifen mich aus», beschwert sich Medvedev beim Stuhlschiedsrichter. Dieser fordert den 27-Jährige aber auf, zurück auf den Platz zu gehen. Medvedev zögert und erhält vom Unparteiischen sogar eine Verwarnung, ehe er sich doch dazu entscheidet, weiterzumachen.

Tatsächlich holt sich die Weltnummer 3 dann den 2. Satz im Tiebreak und schafft damit den Satzausgleich. Am Ende verliert Medvedev gegen den stark aufspielenden Grigor Dimitrov aber 3:6, 7:6, 6:7 und scheidet aus.Als der Russe dann vom Platz schreitet, fuchtelt er mit seinem Mittelfinger herum und zeigt ihn in Richtung Tribüne.

