Medmix senkt Prognosen für Gesamtjahr erneut

nun mit einer weitgehend flachen organischen Umsatzentwicklung und einer bereinigten EBITDA-Marge zwischen 19 und 20 Prozent, heisst es in einer Medienmitteilung vom Montag. Bisher war das Unternehmen noch von einem Wachstum von 5 bis 7 Prozent und einer Marge von rund 22 Prozent ausgegangen.in der Begründung. Diese Erwartung habe sich trotz des zugrundeliegenden Marktwachstums nicht bewahrheitet.

Demgegenüber hätten die Marktsegmente Drug Delivery, Chirurgie und Beauty die positiven Trends aus dem ersten Halbjahr fortgesetzt, wobei alle drei Segmente ein zweistelliges organisches Umsatzwachstum aufweisen würden, heisst es weiter. Die Volumina im Marktsegment Industrie blieben aber erwartungsgemäss weiterhin gedämpft.

«Ich war der Letzte, der nur ein Tastenhandy hatte» – Wie ticken die Sportstars der Gen Z?Der Skirennfahrer Marco Odermatt und der Leichtathlet Simon Ehammer gehören zu einer neuen Generation von Schweizer Sportstars. Sie erklären, warum es Vorteile hat, wenn man auf dem Land aufwächst. Und sie formulieren ihre Ziele offensiv. Weiterlesen ⮕

Ende der Sommerzeit: Was der Chronotyp mit der Zeitumstellung zu tun hatHallo Winterzeit! In dieser Nacht hat die Schweiz ihre Uhren wieder um eine Stunde zurück gedreht. Bei manchen Menschen bringt das die innere Uhr ganz schön durcheinander. Warum eigentlich? Weiterlesen ⮕

Was der Widerstand der Weissen Rose mit der Bündner Hauptstadt Chur verbindetVor 80 Jahren haben die Nazis den Widerstandskämpfer Kurt Huber hingerichtet. Er wurde vor 130 Jahren in Chur geboren. Nun hat sein Sohn Wolfgang erstmals die Geburtsstadt seines Vaters besucht. Weiterlesen ⮕

Der Magenbrot-König der Schweiz übergibt seine Firma an seine TochterWerner Furrer übergibt seine Firma mit der berühmten Marke «Werners Markt-Magenbrot» per Januar an seine Tochter Franziska Bosio-Furrer. Weiterlesen ⮕

FDP-Präsident Thierry Burkart will Reformen anstoßenThierry Burkart, der Präsident der FDP, erklärt, warum er Reformen in der Partei durchführen möchte. Weiterlesen ⮕

Der Magenbrot-König der Schweiz: Werner Furrer übergibt seine FirmaWerner Furrer übergibt seine Firma mit der berühmten Marke «Werners Markt-Magenbrot» per Januar an seine Tochter Franziska Bosio-Furrer. Weiterlesen ⮕