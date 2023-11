Medienkonferenz jetzt live: Bundesrat will weitere 90 Millionen für Hilfe im Nahen Osten bereitstellen

Auch dort tätige internationale Nichtregierungsorganisationen, die im humanitären Bereich tätig sind, sollen Geld erhalten, wie der Bundesrat am Mittwoch mitteilte. Er schreibt, die humanitäre Lage in dieser Region sei «äusserst besorgniserregend». Im Gazastreifen sei die Lage «katastrophal».Er anerkenne das Recht Israels auf Selbstverteidigung und Sicherheit, schreibt der Bundesrat weiter.

Es brauche humanitäre Feuerpausen oder Waffenruhen, um den Zugang zu Hilfsgütern zu ermöglichen und die Bevölkerung zu versorgen. Der Konflikt im Nahen Osten drohe, die ganze Region zu destabilisieren. Die Zahl der Menschen in Not werde wohl noch weiter ansteigen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TAGESANZEIGER: Medienkonferenz im Livestream: Freiburger Andrey will für Grüne in den BundesratDer Angriff der Grünen auf den Bundesratssitz hat ein Gesicht: Der Freiburger Nationalrat Gerhard Andrey meldet seine Ambitionen für die Landesregierung an.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen ⮕

SRFNEWS: Eskalation im Nahen OstenDie Kämpfe in Israel und im Gazastreifen halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zur Eskalation im Nahen Osten. Wie geht SRF mit Quellen im Krisengebiet um?

Herkunft: srfnews | Weiterlesen ⮕

SRFNEWS: Eskalation im Nahen Osten - Israel bombardiert Hamas-Stellungen in LibanonEskalation im Nahen Osten: Israelische Truppen im Gazastreifen

Herkunft: srfnews | Weiterlesen ⮕

SRFNEWS: Eskalation im Nahen Osten - Israel bombardiert Hisbollah-Stellungen in LibanonEskalation im Nahen Osten: Israelische Truppen im Gazastreifen

Herkunft: srfnews | Weiterlesen ⮕

SRFNEWS: Eskalation im Nahen Osten - UNRWA befürchtet Zusammenbruch der Ordnung in GazaIsraelische Armee rückt weiter im Gazastreifen vor

Herkunft: srfnews | Weiterlesen ⮕

SRFNEWS: Eskalation im Nahen OstenDie Kämpfe in Israel und im Gazastreifen halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zur Eskalation im Nahen Osten. Wie geht SRF mit Quellen im Krisengebiet um?

Herkunft: srfnews | Weiterlesen ⮕