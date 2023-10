AERZTEFON – 0800 33 66 55 – Ihre Helpline für nicht lebensbedrohliche NotfälleTop Team Sanitär, Thurgau – Zürich: Ihre Experten für SanitärinstallationenSwiss Aqua System GmbH: Fachbetrieb für Kanalisationssanierung in der SchweizTöffwelt hostettler moto ag – 7x in der Schweiz!MEAT WESTERN in Wald ZH: Super leckere, handgemachte Burger, Pizza & Co.

Volksinitiative für einen Bürgerdienst für alle in Bern eingereichtAm Donnerstag wurde die Service-Citoyen-Initiative eingereicht. Laut dieser, sollen alle jungen Bürger einen Einsatz für Gemeinschaft und Umwelt leisten. Weiterlesen ⮕

Ketten des Todes: Ausstellung in Lenzburg zeigt Bernhart Matters SchicksalIn der Ausstellung 'Schatzkammer Wald' in der Alten Seifi hängen die Ketten, in denen Bernhart Matter zum Schafott geführt wurde. Die Ausstellung ist unauffällig und kaum erkennbar. Weiterlesen ⮕

Hoffnung auf Freilassung der Geiseln im GazastreifenSignale aus den USA und Katar deuten auf einen möglichen Durchbruch bei den Verhandlungen über die Freilassung der Geiseln hin. Israel und die USA setzen sich für humanitäre Hilfslieferungen und Ausreisemöglichkeiten für ausländische Bürger ein. Weiterlesen ⮕

Wellisareal in Willisau: Planungsteam von Herzog & de Meuron arbeitet am Richtprojekt mitDas Wellisareal in Willisau soll zu einer modernen Zentrumszone umgebaut werden. Es sollen rund 300 Wohnungen, Gewerberäume und Freiflächen entstehen. Ein Testplanungsverfahren wurde bereits durchgeführt und die Bürger sind eingeladen, ihre Meinungen zu dem Projekt zu äußern. Weiterlesen ⮕

Verdächtige Person in Stansstad festgenommenEin aufmerksamer Bürger meldete der Kantonspolizei Nidwalden eine verdächtige Person im Wohnquartier Zielmatte in Stansstad NW. Die Polizei konnte die Person festnehmen und stellte mutmaßliches Deliktsgut sicher. Der 24-jährige Tunesier wurde vorläufig festgenommen. Die Kantonspolizei Nidwalden rät dazu, keine Wertsachen im Fahrzeug zu lassen und das Fahrzeug abzuschließen. Weiterlesen ⮕

