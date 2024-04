Aushängeschild Max Heinzer tritt nach der Heim-EM zurück und tritt in einer neuen Rolle gleich wieder an Der erfolgreichste Fechter der Schweiz hat mit 36 Jahren genug. Oder doch nicht ganz? Nach verpasster Olympia-Qualifikation lockt eine eine neue Versuchung. Max Heinzer steckt aktuell in zwei Rennen mit offenem Ausgang. Das eine gegen die Zeit, damit er nach seinem vor vier Wochen erlittenen Adduktoren-Abriss rechtzeitig an der Heim-Europameisterschaft in Basel (18. – 23.

Juni) noch einmal in bestmöglicher Form antreten kann. Es wird sein letzter Wettkampf als Profisportler sein. «Ich befinde mich perfekt im Fahrplan in Richtung EM», sagt er.Eine neue Schätzung zeigt, wie viel Umsatz die Shopping-Plattform Temu den hiesigen Onlinehändlern streitig macht. Und es könnte noch schlimmer kommen.Copyright © Aargauer Zeitung. Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von Aargauer Zeitung ist nicht gestattet

Max Heinzer Fechter Schweiz Olympia-Qualifikation Heim-Europameisterschaft Basel Adduktoren-Abriss Wettkampf Profisportler EM Shopping-Plattform Temu Umsatz Onlinehändler

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



CH_Wochenende / 🏆 44. in CH

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Schweizer Fechter Max Heinzer tritt nach Heim-EM zurückDer erfolgreichste Fechter der Schweiz, Max Heinzer, tritt nach der Heim-EM zurück und tritt in einer neuen Rolle gleich wieder an. Nach verpasster Olympia-Qualifikation lockt eine neue Versuchung.

Herkunft: CH_Wochenende - 🏆 44. / 51 Weiterlesen »

Schweizer Fechter Max Heinzer tritt nach Heim-EM zurückDer erfolgreichste Fechter der Schweiz, Max Heinzer, tritt im Alter von 36 Jahren nach der Heim-EM zurück. Nach einer verpassten Olympia-Qualifikation lockt jedoch eine neue Versuchung.

Herkunft: CH_Wochenende - 🏆 44. / 51 Weiterlesen »

– Schwyzer Degenfechter Heinzer tritt nach Heim-EM zurückNach der Heim-EM in Basel im Juni ist Schluss: Der Schwyzer Degenfechter Max Heinzer (36) gibt seinen Rücktritt bekannt. Die ehemalige Weltnummer 1 will dem Fechtsport aber verbunden bleiben und bewirbt sich als Präsident von Swiss Fencing.

Herkunft: PilatusToday - 🏆 11. / 68 Weiterlesen »

Mit 36 Jahren ist Schluss - Heim-EM soll für Heinzer den krönenden Abschluss bildenDer Schweizer Degenfechter beendet seine erfolgreiche Karriere im Juni nach der Heim-EM in Basel mit 36 Jahren.

Herkunft: srfsport - 🏆 10. / 68 Weiterlesen »

Aushängeschild Max Heinzer tritt nach der Heim-EM zurück und tritt in einer neuen Rolle gleich wieder anDer Schweizer Spitzenfechter hört nach der Fecht-EM in Basel auf und fordert auf der Verbandsbühne Lars Frauchiger heraus.

Herkunft: bzBasel - 🏆 41. / 51 Weiterlesen »

Aushängeschild Max Heinzer tritt nach der Heim-EM zurück und tritt in einer neuen Rolle gleich wieder anDer Schweizer Spitzenfechter hört nach der Fecht-EM in Basel auf und fordert auf der Verbandsbühne Lars Frauchiger heraus.

Herkunft: bzBasel - 🏆 41. / 51 Weiterlesen »