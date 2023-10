Die Mäuse sind überall: Auf den Feldern, in den Baumreihen, die in der Steppe als Windschutz dienen, und natürlich in den Siedlungen. Die Unterkunft der Soldaten, ein ehemaliges Bauernhaus, ist voll von ihnen. Sie wuseln in der Decke, in den löchrigen Wänden, und sie machen sich selbst über das Toilettenpapier her.Das Kantonsgericht St.Gallen hat ein Urteil gegen einen 23-jährigen Mann bestätigt.

Ihm wurde vorgeworfen, eine Minderjährige in einem Hotel zweimal vergewaltigt und ihr Betäubungsmittel und Alkohol verabreicht zu haben. Nun wird der Beschuldigte für sieben Jahre des Landes verwiesen.

Mäuseplage in der Schweiz: Trinkwasserqualität betroffenIn 16 Gemeinden der Schweiz wird der amerikanische Grenzwert für problematische Stoffe im Trinkwasser überschritten. Die höheren Limiten der Schweiz und der EU werden jedoch eingehalten.

Familie Stankowski kehrt für die Ausbildung ihrer Kinder in die Schweiz zurückNach fünf Jahren auf den Philippinen sind Noel und Micha Stankowski mit ihren Eltern in die Schweiz zurückgekehrt. Die Familie zieht Bilanz über den ungewöhnlichen Schulanfang in Ittigen, Kanton Bern.

Die besten Steuerberater in der SchweizDie Arbeit wird datenlastiger und zugleich persönlicher: Das sind die besten Steuerexperten und ­Treuhänder der Schweiz.

Die Frau aus Niederurnen, die aus dem Nichts an die Spitze stürmtAm Glarner Stadtlauf vom Samstag strebt Daniela Stünzi einen weiteren Sieg an. Ihre Sport-Karriere ist eine sehr erstaunliche Geschichte.

Sorgenwürmli Schweiz: Bunte Häkelwürmchen erobern die NaturIn der Schweiz sorgen handgefertigte, bunte Häkelwürmchen für Freude und Begeisterung. Darum geht es beim Trend der Glücks- und Sorgenwürmchen.

Die Schweiz und ihre robuste ParteienlandschaftDie Parteienlandschaft in der Schweiz bleibt trotz internationaler Krisen äußerst stabil. Bei den bevorstehenden Wahlen werden nur geringfügige Verschiebungen erwartet. Die Grünen könnten einige Prozentpunkte verlieren, während die SP leicht zulegen dürfte. Die SVP könnte im bürgerlichen Lager etwas Terrain gewinnen. Trotzdem bleibt die Diskussion um einen zweiten Bundesratssitz der FDP relevant. Die Schweiz kann sich weder humanitär, wirtschaftlich noch politisch den aktuellen Konflikten entziehen, die auch ihr Neutralitätsverständnis erschüttern.