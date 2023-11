Matthew Perry: Sie war sein letztes Date kurz vor seinem Tod

Dazu passen Berichte von anderen Gästen: Sie sagten gegenüber «TMZ», Perry habe sein Essen kaum angefasst, da er so in das Gespräch vertieft gewesen sei. Die beiden seien über eineinhalb Stunden im Restaurant gewesen.

Matthew Perry (Chandler Bing) mit seinen Friends-Co-Stars David Schwimmer (Ross Geller) und Matt LeBlanc (Joey Tribbiani) bei der Emmy-Verleihung. - keystone Sie habe eigentlich nicht vorgehabt, über ihre Freundschaft mit Matthew zu sprechen. Doch da sie beim Essen identifiziert worden sei, tue sie es nun dennoch, so Crosby. «Es war eine Ehre, ihn persönlich zu kennen.» Zu einem Bild des Schauspielers schreibt sie: «Ruhe in Frieden, mein Freund.»Crosby bittet die Fans auch, auf Spekulationen über die Todesursache zu verzichten. Die Polizei teilte mit, dass es noch einige Zeit dauern könne, bis feststehe.

