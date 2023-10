Matthew Perry nach Herzinfarkt tot aufgefunden

Die Polizei glaubt, dass er nach einem Herzinfarkt ertrank.in Perrys Anwesen gefunden. Auch gäbe es keine Anzeichen auf Verbrechen. Dennoch sei eine Mordkommission eingeschaltet worden, um die genauen Umstände zu untersuchen.

Matthew Perry kämpfte jahrelang gegen Suchtprobleme. Seine Sucht kostete ihm mehrmals beinahe das Leben, wie er in seiner 2022 erschienen Biografie berichtete.wurde der «Friends»-Star beim Abendessen mit einem Freund gesichtet. Perry gönnte sich einen Burger in einem bekannten Restaurant in Los Angeles.

Zum Tod von Matthew Perry: Das sind die besten «Chandler Bing»-MomenteDer Schauspieler Matthew Perry wird über seinen Tod hinaus für seine Fans weiterleben – als charmanter und sarkastischer Chandler Bing in der Sitcom «Friends». Wir haben fünf seiner besten Episoden zusammengestellt. Weiterlesen ⮕

Die lustigsten Momente von Matthew Perry in FriendsEin Best-of der lustigsten Momente von Matthew Perry in der Sitcom Friends. Die Chemie zwischen den Charakteren macht den Zauber der Serie aus. Weiterlesen ⮕

Wie Matthew Perry einst von einem «kräftigen Schweizer» reanimiert wurdeAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses. Weiterlesen ⮕

«Friends»-Star Matthew Perry: Ermittler finden mehrere MedikamenteIm Haus des verstorbenen Matthew Perry wurden zwar keine Drogen, aber diverse Medikamente gefunden. Der Gerichtsmediziner kündet eine toxikologische Untersuchung an. Weiterlesen ⮕

Matthew Perry tot: Sagte er mit Batman seinen Tod voraus?In den Tagen vor seinem Tod in seinem Whirlpool postete Matthew Perry mehrere Bilder zum Superhelden Batman auf seinem Instagram. Darunter sogar ein Foto im Pool. Weiterlesen ⮕

Matthew Perry: In der Schweiz wurde ihm mal das Leben gerettet Matthew Perry ist tot. Der «Friends»-Star kämpfte jahrelang mit Suchtprobleme n. In einer Genfer Klinik wurde ihm mal das Leben gerettet. Weiterlesen ⮕