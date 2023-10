Matthew Perry im Alter von 54 Jahren gestorben

Als Chandler Bing in der Kultserie «Friends» wurde Matthew Perry weltberühmt. Nun ist der amerikanisch-kanadische Schauspieler übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge im Alter von 54 Jahren gestorben. Es gebe bei Perrys Tod keinen Hinweis auf ein Verbrechen, berichtete etwa die «New York Times» und bezog sich dabei auf Captain Scot Williams von der Polizei in Los Angeles.

Die Hollywood-Branche, Freunde und Fans des Schauspielers reagierten mit Bestürzung und Trauerbekundungen auf die Todesnachricht. «Wir sind unglaublich traurig über den viel zu frühen Tod von Matthew Perry», hiess es in einer Reaktion des Fernsehsenders NBC, bei dem die Sitcom «Friends» jahrelang lief.

Kanadas Premierminister Justin Trudeau, der mit Perry dieselbe Schule besucht hatte, nannte dessen Tod «schockierend und traurig». Er werde niemals die gemeinsamen Schulhofspiele vergessen, schrieb Trudeau auf X. Und er wisse, dass Menschen in aller Welt niemals die Freude vergessen würden, die Perry ihnen bereitet habe. headtopics.com

Der 90er-Jahre-Hit «Friends» dreht sich um das Leben einer Gruppe junger Freunde in New York. Die Serie um die Protagonisten Rachel, Ross, Chandler, Monica, Joey und Phoebe wurde von 1994 bis 2004 in den USA produziert und in zig Ländern zum Fernsehkult. Für die Sondersendung «Friends: The Reunion» kamen 2021 alle sechs Hauptdarsteller - Jennifer Aniston, David Schwimmer, Matthew Perry, Courteney Cox, Matt LeBlanc und Lisa Kudrow - noch einmal zusammen.

Jahrzehntelang habe die Suchtkrankheit sein Leben dominiert. Hauptsächlich Zigaretten, Alkohol und Schmerzmittel, teilweise Dutzende Pillen pro Tag, seien sein Problem gewesen, vor Heroin habe er Angst gehabt, was ihm womöglich das Leben gerettet habe, schrieb Perry. headtopics.com

Friends-Star: Matthew Perry ist totDer aus der Sitcom Friends bekannte Schauspieler sei am Samstag in seinem Haus in LA gefunden worden. Laut Angaben von «TMZ» ist er in seinem Whirlpool ertrunken. Weiterlesen ⮕

Matthew Perry überlebte in der Schweiz einen HerzstillstandFünf Minuten lang kämpfte ein Schweizer Arzt gegen den Herzstillstand des « Friends »-Stars. In seinen Memoiren schrieb Perry: «Er wollte auf keinen Fall, dass der TV-Star bei ihm stirb.» Weiterlesen ⮕

Matthew Perry ist tot: Schauspieler machte mehrere DrogenentzügeDer US- Schauspieler war jahrelang süchtig nach Alkohol und Pillen. Er begab sich nach eigenen Aussagen fünfzehnmal in eine Entzugsklinik. Weiterlesen ⮕

Matthew Perry tot: Sagte er mit Batman seinen Tod voraus?In den Tagen vor seinem Tod in seinem Whirlpool postete Matthew Perry mehrere Bilder zum Superhelden Batman auf seinem Instagram. Darunter sogar ein Foto im Pool. Weiterlesen ⮕

«Friends»-Star gestorben: Matthew Perry: Sein Leben in BildernMit nur 54 Jahren verstarb Matthew Perry in seinem Haus in Los Angeles. Das Leben des beliebten Schauspieler s war geprägt von seinem Humor, seiner Ehrlichkeit – und seinem Kampf gegen die Sucht. Weiterlesen ⮕

Matthew Perry: In der Schweiz wurde ihm mal das Leben gerettet Matthew Perry ist tot. Der « Friends »-Star kämpfte jahrelang mit Suchtproblemen. In einer Genfer Klinik wurde ihm mal das Leben gerettet. Weiterlesen ⮕